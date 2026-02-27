San Andrés se une para instar un gran arreglo de la carretera a Ferral

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

En otro pleno maratoniano que se prolongó durante cinco horas y media y con incorporación de una viceinterventora, la Corporación de San Andrés del Rabanedo dio la sorpresa al alcanzar la unanimidad sobre un tema: el arreglo de la carretera a Ferral del Bernesga. Y lo hicieron gracias a una moción de la concejala no adscrita que secundó el resto de grupos (UPL, PP, PSOE, Vox, IU y Cs), al coincidir todos en que el tramo de la LE-441 requiere una urgente modernización que es necesario urgir a la Junta.

La propuesta no sólo pide un nuevo aglomerado, sino sumar un carril-bici y aceras por segridad para los viandantes y deportistas, además de señalización e iluminación. Ciudadanos remarcó que «no es un proyecto faraónico, sino de seguridad y justicia, pues mientras ferral no tenga una conexión adecuada con el resto de núcleos del municipio, habrá ciudadanos de segunda y primera».

IU indicó que «tanto si es electoralista la propuesta como si no, es buena y procedente», mientras Vox aplaudió que «ir por aceras seguras e iluminadas a Ferral es una petición nada extraordinaria para cualquier población».

El PSOE recordó que la petición es «histórica» y que su grupo ya lo reclamó en las Cortes en 2024, al igual que el PP que señaló que lo reivindican desde la legislatura 2011-2015 donde los populares gobernaron por las «múltiples carencias» que presenta ese tramo de carretera. Desde UPL, el concejal de Servicios, Alejandro Calvo, afirmó que en el encuentro con el delegado territorial en León, Eduardo Diego, ya le trasladaron la necesidad de modernizar ese vial titularidad de la Junta, como el Gobierno autonómico ya reformó la carretera de Caboalles con nuevo firme, aceras, luces y ciclovía. «Seguiremos dando traslado a la Junta de la petición».

Un técnico aclarará dudas sobre el plan de La Raya y el soterramiento

Un técnico de Urbanismo aclarará las dudas sobre el protocolo del Camino de La Raya que sellaron León, San Andrés y la Junta para inrtegrar en esa zona sus PGOU, tars el rapapolvo de la oposición a UPL por no haber permitido que el profesional explicara si afecta a un futuro soterramiento. Vox presentaba una moción exigiendo garantías de que no se producirían fricciones pero la dejó sobre la mesa ante la promesa de explicaciones técnicas.

El equipo de Gobierno de UPL reiteró en el Pleno su postura a favor del soterramiento de la línea ferroviaria a su paso por Trobajo del Camino. «Quiero dejarlo muy claro: estamos a favor del soterramiento. Es una reivindicación histórica, una demanda justa y una necesidad para cerrar la brecha urbana que divide nuestro municipio, mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos», afirmó el concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo.

No obstante, a raíz de la moción de Vox, el edil precisó que las vías «no se soterran porque ni los ministros anteriores del PP y PSOE, ni Puente, han mostrado la voluntad política necesaria». «La competencia y la capacidad presupuestaria para ejecutar el soterramiento corresponden al Ministerio de Transportes. Eso es lo que debemos exigir, compromiso real del Gobierno de España». UPL insistió en que el Protocolo General es un documento «inicial, un protocolo, pero no un proyecto cerrado ni un planeamiento aprobado». También apuntó que no existe una cláusula que impida que el soterramiento pueda ejecutarse en el futuro si el Ministerio actúa.

«El Plan de la Raya representa una gran oportunidad para San Andrés, desarrollo industrial, generación de empleo, impulso urbanístico y crecimiento. No confundamos a los vecinos: el soterramiento no depende de este Pleno, depende del Ministerio», reiteró.

La reina Urraca I también une a los grupos

La reina Urraca I también logró unir a los grupos de San Andrés, de la mano de una moción de Vox para que el Ayuntamiento se sume a los actos de la celebración de su 900 fallecimiento y se realicen exposiciones y charlas. Se aceoptó nombrarla como la primera mujer que gobernó por derecho propio en los territorios cristianos e hizo frente a diferentes conspiraciones.