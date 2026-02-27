El Ayuntamiento invertirá 500.000 € en mejorar la movilidad peatonal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León invertirá 500.000 euros en la ejecución de cuatro obras de mejora de la infraestructura vinculada a la movilidad peatonal. Con el proyecto, que se aprobará este viernes, «el consistorio continúa desarrollando su modelo de ciudad, apostando por una movilidad más sostenible, accesible y segura, especialmente en aquellos entornos donde el tránsito peatonal es prioritario», informaron desde el gobierno de José Antonio Diez.

Entre las actuaciones, distribuidas en distintos barrios de la capital leonesa, se actuará «en la avenida Padre Isla, entre las calles Dama de Arintero y Obispo Vilaplana, donde se sustituirá por una mezcla bituminosa coloreada e impresa el actual pavimento de calzada de baldosa, muy deteriorado y que está afectando a la accesibilidad en una zona de prioridad peatonal». La segunda actuación consistirá en la «construcción de un nuevo paso de peatones elevado en la avenida Gutiérrez Mellado, entre las avenidas Reyes Leoneses y Peregrinos, a la altura de una zona peatonal que da acceso a varios centros educativos», apuntaron.

El listado incluye además la intervención en la calle La Serna. Ahí, el proyecto «abordará la reorganización del entorno del centro de diálisis, donde actualmente las ambulancias que trasladan a los pacientes disponen de un número limitado de plazas, invadiendo en ocasiones la acera».

Como remate, el Ayuntamiento de León mejorará «el entronque de la calle San Agustín, recién peatonalizada, con Gran Vía». «Se ejecutará un nuevo paso de peatones a la altura de la calle Lope de Vega y se reubicará el existente en la intersección con la calle Fajeros, desplazándolo a un punto más favorable, junto a la salida del colegio, lo que incrementará la seguridad y ordenará mejor el tráfico en este entorno», detallaron.