Diputación de León entrega la Insignia de Oro de la Institución a 57 jubilados por una vida dedicada al servicio público.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha celebrado este viernes un homenaje al personal que se ha jubilado durante 2025, en concreto, a 57 personas a las que ha hecho entrega de la Insignia de Oro de la Institución provincial y de un diploma como muestra de "reconocimiento sincero y profundo" a "una vida dedicada al servicio público".

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ha remarcado durante el evento que dichos empleados han contribuido "decisivamente" a fortalecer la Institución y los ha animado a sentirse "orgullosos". "Lo que dejáis atrás es sólido, es valioso y es útil para la provincia. Gracias por vuestra profesionalidad, gracias por vuestra lealtad, gracias por vuestro compromiso con León y con sus pueblos", ha señalado.

Álvarez Courel ha explicado que las instituciones son las personas que las sostienen cada día con su trabajo y que la Diputación de León está formada por los vecinos de los pueblos, los alcaldes y concejales, los representantes de las juntas vecinales, los diputados provinciales y, de manera "muy especial", los empleados públicos, que garantizan su funcionamiento "con profesionalidad y vocación", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Del mismo modo, ha advertido que cada proceso electoral renueva la representación política en la Diputación, pero son los trabajadores quienes aportan continuidad, experiencia y estabilidad a una institución "esencial" para el mundo rural. "Sois quienes, día tras día, hacéis posible que esta sea verdaderamente la casa de la provincia; la casa de nuestros 208 municipios de menos de 20.000 habitantes y de más de 1.200 pedanías", ha recalcado.

El presidente también ha reconocido que a lo largo de su trayectoria estos trabajadores han sido testigos de cambios profundos: transformaciones tecnológicas, nuevas demandas sociales, retos económicos, momentos difíciles y también "grandes logros colectivos" y ha resaltado que en cada etapa han sabido "estar a la altura".

"No tengáis ninguna duda de que vuestro trabajo ha dejado huella", les ha transmitido y ha agregado que en cada expediente tramitado, en cada proyecto ejecutado y en cada servicio prestado "hay una parte" de todos ellos. "Gracias a ese esfuerzo callado pero constante nuestros pueblos han podido avanzar, mantener servicios esenciales y afrontar el futuro con mayores garantías", ha concluido.