Nuevo atropello a una mujer de 30 años en la calle Demetrio Monteserin en León

Una mujer de 30 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo en León. El suceso ha ocurrido a las 14:00 a la altura del número 13 de la calle Demetrio Monteserin en la capital leonesa. La víctima se queja de un dolor la rodilla. El 112 de Castilla y León ha avisado a la policía local de León, a CNP y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia.