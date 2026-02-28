El Colegio Leonés concede el premio 'José Belinchón 2026' a José Francisco Fernández, gerente de iRiego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección del Colegio Leonés y la comisión de premios del centro han fallado esta mañana el ‘Premio José Belinchón 2026’. El galardón reconoce desde hace más de una década la trayectoria de los exalumnos más relevantes y destacados de la historia del Colegio Leonés.

El centro es un claro referente educativo de la provincia de León desde 1896 y por sus aulas han pasado las figuras más destacadas de los últimos 125 años de la historia de León y de nuestra sociedad civil y militar, como D. Pedro Baños o D. José Antonio Alonso, personalidades del ámbito educativo y social como Juan Carlos Santamarta o Laura González Llamazares o deportistas de élite internacional, como la gimnasta olímpica Carolina Rodríguez, han sido algunos de los premiados en las ediciones anteriores.

La comisión de premios y dirección del Colegio Leonés ha decidido por unanimidad conceder el ‘Premio José Belinchón 2026’ a su exalumno D. José Francisco Fernández Fernández, cofundador de la empresa leonesa líder en gestión de regadíos modernizados iRiego New Generation.

iRiego nació en León hace más de una década y representa de forma ejemplar el concepto de Empresa 4.0, ya que ha desarrollado una estrategia global de transformación digital aplicada al sector del regadío integrando tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la analítica avanzada de datos, la automatización de procesos y el control inteligente de infraestructuras críticas de riego.

iRiego ha sabido combinar conocimiento y la defensa del territorio, la ingeniería y la avanzada tecnología para ofrecer soluciones integrales a comunidades de regantes y explotaciones agrícolas con un modelo que no se limita a la implantación tecnológica, sino que aborda la digitalización como una oportunidad para devolver al mundo rural toda la riqueza que siempre han aportado al desarrollo social y económico.

La sede central de Iriego, ubicada en León, se ha visto reforzada en los últimos años por la creación de oficinas ubicadas en distintas localidades rurales de Castilla y León, Navarra, Cataluña y Galicia. La empresa apuesta por la generación de empleo cualificado en el medio rural y ya alcanza las 120 personas en plantilla, lo que demuestra el firme compromiso con el desarrollo económico y social especialmente en nuestra provincia de León, gracias a su modelo de actuación de alcance global con un importante impacto local.

Actualmente, la empresa gestiona más de 80.000 hectáreas de regadío, supervisa más de 30 estaciones de bombeo y controla más de 15.000 hidrantes. Asimismo, presta la gestión integral a más de 6.000 agricultores pertenecientes a 22 comunidades de regantes, quienes han logrado mejorar de forma sostenida su calidad de vida y los costes de producción. Junto a ello, ejecuta actualmente la implantación de 56 proyectos de digitalización de regadíos financiados con fondos europeos a lo largo de toda España.

El reconocimiento al exalumno del centro y gerente de iRiego tendrá lugar el próximo 6 de marzo de 2026 en la sede de José Aguado del Colegio Leonés – a partir de las 11:45 horas-. Durante el mismo, la Dirección del Colegio Leonés entregará a su exalumno la máxima distinción del centro: la Insignia de Oro del Colegio Leonés.

El premiado ofrecerá posteriormente una charla-coloquio-conferencia a l@s alumn@s de Bachillerato del centro, en la que desgranará su ejemplar trayectoria profesional y su vitalista visión del mundo para acercar a las nuevas generaciones su figura como gestor de comunidades regantes y empresario del sector del regadío.