Una moto en Padre Isla protagoniza el primer accidente de la semana en León

Un hombre de 60 años ha resultado herido hace breves instantes en un accidente de circulación que se ha producido al final de la avenida de Padre Isla.

A las 14.41 horas se produjo la colisión entre una moto y un turismo a la altura del número 66 de la Avenida Padre Isla, en León capital, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 60 años que se ha lesionado una pierna.

El 112ha avisado a la policía local de León, a CNP y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.