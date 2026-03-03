UPL ve la autonomía leonesa como un impulso al Bierzo

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes, Alicia Gallego, en una visita a La BañezaAgencia ICAL

La Unión del Pueblo Leonés se erige como la única formación política que lucha por la autonomía de la región leonesa para poder decidir «nuestro futuro». Es el mensaje lanzado, ayer, en Ponferrada, por la candidata leonesista, Alicia Gallego, en la presentación, en Ponferrada, del programa electoral de la UPL.

Las propuestas leonesistas se centran en once grandes ejes: la industria, la cultura, el medio ambiente, la igualdad, la agricultura, las infraestructuras, la despoblación, la sanidad, la juventud y la autonomía.

Y el número cuatro de la candidatura, el berciano, Luis Carballo cifraba en más de 700 millones de euros el dinero que debería llegar al Bierzo si León fuese una autonomía. Además, planteaba la necesidad de arbitrar medidas para evitar que nuestros jóvenes abandonen la comarca y reclamaba infraestructuras que el Bierzo lleva décadas esperando como la autovía La Espina.

Finalmente, la UPL también propone un mayor impulso de los productos con sello de calidad, la regulación de proyectos energéticos, el apoyo a la conservación de la arquitectura tradicional, la apuesta por plataformas logísticas competitivas y polígonos industriales bien dotados, más recursos para el medio rural, crear un agencia leonesa de desarrollo económico y blindar la escuela rural como servicio esencial, entre otros.