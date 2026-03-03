El paro se estabiliza en León antes del repunte por las contrataciones de Semana Santa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León cerró febrero de 2026 con 21.205 personas paradas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta cifra refleja una estabilidad casi absoluta en el mes, con una bajada de solo 2 desempleados respecto a enero de 2026 (que finalizó con 21.207 parados), lo que supone una variación mensual insignificante de aproximadamente el -0,01 por ciento.

En un periodo como febrero, que suele mostrar comportamientos estables o leves mejoras gracias al inicio de actividades primaverales en sectores como la agricultura, los servicios y el turismo rural, este resultado contrasta positivamente con la subida general en Castilla y León (+742 parados, +0,71 %) y en el conjunto de España (+3.584 parados, +0,15 %), donde el paro registrado ha aumentado por segundo mes consecutivo, aunque el total nacional se sitúa en 2.442.646 desempleados, el nivel más bajo para un mes de febrero desde 2008.

Por sexos, el desempleo en León se mantiene con una marcada brecha de género: 8.788 hombres (41,4 % del total) y 12.417 mujeres (58,6 %), confirmando que el paro femenino supera ampliamente al masculino, una tendencia persistente en la provincia y en muchas zonas interiores de España. En el colectivo juvenil, los menores de 25 años suman 1.510 parados (813 hombres y 697 mujeres), alrededor del 7,1 % del total provincial, un volumen moderado pero que requiere atención especial ante el fuerte repunte nacional en este grupo, donde el paro juvenil creció en 8.516 personas (+4,71 %) hasta 189.408, la cifra más baja para un febrero en la serie histórica.

En comparación interanual, el balance es claramente positivo: el paro en León ha descendido en 1.339 personas respecto a febrero de 2025, una reducción aproximada del 5,9 %, superior en ritmo relativo a la media de Castilla y León (-4,75 %, -5.221 parados) y cercana a la nacional (-5,81 %, -150.803 parados). Esta caída anual consolida una tendencia descendente sostenida en la provincia, impulsada por la recuperación postpandemia, el mantenimiento de empleo en sectores como la agroalimentación, la hostelería de interior, el turismo rural y remanentes de industria, aunque limitada por desafíos estructurales como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la dependencia de actividades estacionales.

Por sectores de actividad económica, el paro registrado se distribuye del siguiente modo: 15.308 personas en el sector servicios, 2.122 personas sin empleo anterior, 1.763 en industria, 1.316 en construcción y 696 en agricultura. En comparación con el mes anterior, el desempleo desciende en industria (-4), construcción (-15) y en el colectivo sin empleo anterior (-2), mientras que aumenta en agricultura (+17) y servicios (+20).

En materia de contratación, durante el mes de febrero se registraron en la provincia de León 6.607 contratos, lo que supone un incremento interanual del 6,26%, con 389 contratos más que en febrero de 2025. Del total de contratos firmados, 2.296 fueron indefinidos, un 7,81% más que en enero y un 12,41% más que hace un año, con 323 contratos indefinidos más en términos interanuales. Por sectores, de los 6.607 contratos registrados, 5.216 corresponden al sector servicios, 923 a industria, 295 a construcción y 173 a agricultura.

Protección Social

En cuanto a la protección social, un total de 11.371 personas perciben algún tipo de prestación en la provincia, de las que 7.442 reciben prestación contributiva, 3.921 subsidio por desempleo y ocho la renta activa de inserción.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha señalado que los datos de febrero reflejan una evolución positiva y sostenida del mercado laboral en la provincia, con una nueva reducción interanual del paro cercana al seis por ciento y un crecimiento significativo de la contratación indefinida.

Asimismo, ha destacado que “hoy hay 1.339 personas menos en paro que hace un año y casi cuatro de cada diez contratos que se firman en León son indefinidos.

Finalmente, ha subrayado que “la práctica estabilidad mensual del paro y el aumento de la contratación indefinida confirman que León mantiene una trayectoria de mejora que se está traduciendo en más oportunidades y mayor protección para trabajadores y trabajadoras”.

A nivel nacional, el mercado laboral mostró fortaleza en la afiliación a la Seguridad Social con +97.004 cotizantes (tercer mejor febrero de la década, alcanzando máximos históricos para el mes en torno a 21,67 millones), gracias al tirón en educación, hostelería y construcción, mientras que en términos desestacionalizados el paro bajó en 3.718 personas. Sin embargo, el aumento del paro registrado se concentra en servicios (+1.158) y especialmente en el colectivo sin empleo anterior (+6.263, +2,85 %), ligado al incremento juvenil, mientras que desciende en construcción (-2.140), industria (-1.122) y agricultura (-575). El desempleo femenino subió en 4.130 personas (hasta 1.473.413, mínimo histórico para febrero desde 2008), y el masculino bajó ligeramente en 546. En cuanto a contratos, se registraron 1.118.996 en febrero, con 494.001 indefinidos (44,15 % del total), manteniendo estabilidad en la calidad del empleo.En Castilla y León, el paro subió en 742 personas hasta 104.718, el sexto mayor aumento absoluto nacional, aunque el descenso anual del 4,75 % posiciona a la comunidad en una mejora relativa inferior a la media española. León destaca por su resistencia mensual (prácticamente plana frente a subidas regionales), lo que sugiere que factores locales han amortiguado mejor el efecto post-navideño y el repunte juvenil nacional.

En análisis, la variación mensual mínima en León indica estabilidad en un mes de transición estacional, resistiendo mejor que la media el ajuste típico y evitando el repunte que ha afectado especialmente al paro juvenil en España. La reducción interanual de casi 1.340 personas refleja una mejora estructural lenta pero consistente, con niveles de paro entre los más bajos para la época del año en la serie histórica reciente. Si la tendencia anual se mantiene, la provincia podría acercarse a cifras por debajo de 20.000 parados en los próximos meses, un hito no visto en periodos estables desde antes de la pandemia.