Mensajes fraudulentos suplantan a Sacyl: no renueves tu tarjeta sanitaria por SMS, es un engaño

Las víctimas reciben un sms en su móvil para que renueven la tarjeta sanitariaPIXABAY

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ante la campaña a nivel nacional de intentos de engaño (en la categoría de smishing) por la que los usuarios están recibiendo mediante mensaje SMS textos relativos a la validez de su tarjeta sanitaria y su renovación a través de una dirección electrónica donde se solicitan datos personales o bancarios, Sacyl recuerda que no solicita nunca la renovación de la tarjeta sanitaria ni envía enlaces en mensajes SMS incitando a realizar algún tipo de acción.

Los mensajes que se están recibiendo son intentos de engaño pertenecientes a campañas conocidas por las autoridades en ciberseguridad y que nada tienen que ver con comunicados oficiales de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) o del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que se recomienda no realizar ningún tipo de interacción con ellos.

Desde la Consejería de Sanidad se quiere recordar que el 'smishing' es una práctica fraudulenta utilizada para simular comunicaciones legítimas con el fin de obtener información sensible o comprometer la seguridad de los dispositivos. Es importante saber que si el usuario no ha accedido a enlaces, descargado archivos adjuntos ni facilitado datos personales, no existe riesgo alguno para la integridad de su cuenta en Sacyl o de su dispositivo.

En todo caso, cuando se reciba un SMS de estas características, se recomienda:

1. Si el usuario no ha accedido al enlace:

No abrir el enlace incluido en el mensaje ni responder al remitente.

Bloquear el número desde el propio dispositivo y marcarlo como spam.

2. Si el usuario sí ha accedido al enlace o ha respondido:

Cambiar de inmediato las contraseñas de los servicios usados en el dispositivo (correo, banca, etc.).

Activar el doble factor de autenticación en todos los servicios que lo permitan.

Contactar con su entidad bancaria para revisar movimientos recientes.

Ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Cómo reconocer estos mensajes fraudulentos:

Utilizan mensajes de urgencia (“en 48 h”, “su TSI quedará suspendida”, etc.).

Incluyen enlaces que no corresponden con sitios oficiales. Las webs oficiales de Sacyl finalizan en jcyl.es o saludcastillayleon.es. Se recomienda escribir la dirección directamente en el navegador, nunca acceder desde enlaces recibidos.

Solicitan datos personales o nunca requeridos por Sanidad, especialmente datos bancarios.

Sanidad no solicita información bancaria por SMS en ningún caso.