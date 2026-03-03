Seis nonagenarios, entre los 55.000 peregrinos que pasaron por León en 2025

El Camino de Santiago no defrauda y, aunque las pernoctaciones en los albergues leoneses acusan una tendencia a la baja en favor de otros alojamientos con 39.233 personas registradas, el número total de peregrinos que la asociación Pulchra Leonina calcula que pasaron por León supera los 55.000.

Curiosamente, seis de ellos superaron los 90 años, con una italiana de 95 años que durmió en León el 8 de mayo como la más longeva.

Sin despreciar los 221 peregrinos octogenarios y los 3.144 mayores de 70, lo que indica que el Camino "tienta a muchos jubilados", admitió el presidente de la asociación, Anselmo Reguero, quién destacó los 60 euros de media que deja cada peregrino e instó a implicar a la ciudadanía en el cuidado de esos turistas y el aspecto de los pueblos por los que pasa el Camino. "Es una gran lotería disponer de 220 kilómetros de Camino Francés y que los peregrinos estén en León diez días, hay que tomar conciencia y por eso nosotros acudimos a los colegios para explicárselo a los niños".

La Diputación posee un presupuesto de 282.000 euros para este año. El grueso (264.000) para contratar personal, 12.000 para mantenimiento del Camino y 6.000 euros para equipamiento, explicó el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, quién ve en el Camino "un recurso turístico y generador de riqueza" a cuidar y potenciar.

De hecho, los peregrinos gastaron en la provincia 19,9 millones, según el estudio de la asociación en las 332.000 jornadas en que estuvieron recorriendo León.

Los peregrinos españoles (10.387) son los más numerosos, seguidos de los italianos (4.528), franceses (3.698) y coreanos del sur (2.677), que adelantan a estadounidenses y alemanes en la estadística de 104 países.

No obstante los peregrinos extranjeros representan el 73, 5% del total.

La mayoría sigue realizando el Camino a pie (93,6%).

Reguero volvió a pedir bautizar al aeropuerto como Camino de Santiago, "porque la marca posee un gran peso en el mundo" y el camino portugués"ha crecido por su belleza, lo cuidado que lo tienen, pero sobre todo por el aeropuerto de Oporto a pie de Camino. Aquí también lo tenemos al lado del Camino pero no se identifica".