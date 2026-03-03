Policías Locales de la provincia se forman en la detección temprana de la radicalización

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de La Bañeza han celebrado una jornada pionera de formación sobre prevención de la radicalización, dirigida a agentes de diferentes Policías Locales de la provincia y centrada en las nuevas amenazas relacionadas con el extremismo violento.

El encuentro, desarrollado en la Biblioteca Municipal de La Bañeza, ha reunido a policías locales de La Bañeza, Santa María del Páramo, Astorga y Valencia de Don Juan.

La iniciativa se enmarca en las directrices de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, que subrayan la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales y la detección precoz de conductas susceptibles de derivar en procesos de radicalización.

Especialistas del Grupo de Información de la Guardia Civil de León han sido los encargados de impartir la formación, centrada en la evolución del terrorismo yihadista, las tendencias actuales del extremismo y los protocolos que deben aplicar los agentes en situaciones de riesgo.

Uno de los bloques principales ha abordado el fenómeno de la radicalización de menores, considerado un reto creciente por el aumento de la captación a través de redes sociales y entornos digitales.

"La Policía Local es, por su proximidad, una pieza clave para detectar señales tempranas que pueden pasar inadvertidas en otros ámbitos", han subrayado los especialistas, que han insistido en que la prevención es la herramienta más eficaz frente a la difusión de ideologías violentas.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza se ha destacado la relevancia de dotar a los cuerpos policiales de herramientas actualizadas para actuar ante amenazas asimétricas.

"Esta formación es esencial para que nuestros agentes no solo garanticen el orden, sino que se conviertan en la primera línea de detección ante riesgos que atentan contra nuestros valores democráticos", han señalado representantes municipales durante la clausura.

La jornada ha concluido con una mesa de debate en la que se analizaron casos prácticos y situaciones reales afrontadas por agentes en servicio.

El intercambio de experiencias ha permitido reforzar los protocolos comunes y fortalecer la colaboración operativa entre los distintos cuerpos asistentes.