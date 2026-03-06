San Andrés plantea de nuevo un convenio a la Junta para 'salvar' los colegios del deterioro

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La protesta por los «recortes educativos» y el mal estado de los centros educativos de San Andrés del Rabanedo eligió ayer la plaza del Ayuntamiento. El concejal de Cultura, Manuel Romero, trasladó a los manifestantes que, si bien la reivindicación está más que justificada y el equipo de Gobierno «la comparte», el Ayuntamiento «no es la administración que decide sobre los recortes denunciados a nivel provincial, una responsabilidad que corresponde a la Junta», indicó.

En la recurrente pelota que salta del tejado de los ayuntamientos al del Gobierno autonómico sobre qué obras son mantenimiento (y opr tanto competencia municipal) y cuales estructurales (y recaen en la Junta), el concejal de San Andrés señaló que UPL ha destinado cerca de 100.000 euros a mejoras en los centros educativos del municipio y este año se quiere destinar otra partida-, con actuaciones de mantenimiento y adecuación «que han permitido aminorar años de abandono por parte de anteriores equipos de gobierno». San Andrés solicitará una reunión con la Consejería de Educación para estudiar la firma de un convenio similar al que mantiene el Ayuntamiento de León, que permita colaborar en el mantenimiento de los centros educativos del municipio.

Romero reiteró que la administración local «no tiene capacidad» para obras de envergagura y sobre el pabellón César Álvarez afirmó «que se está trabajando para poder acometer las mejoras necesarias». «Entendemos, respetamos y compartimos las reivindicaciones planteadas, pero creemos que es necesario dirigirlas a la administración que realmente tiene las competencias, que es la Junta», insistió ante los manifestantes.