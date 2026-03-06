El pequeño mundo de la grandiosa Semana Santa de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de la Emigración Leonesa abrió ayer al público su nueva exposición temporal «León artesano. Una Semana Santa en miniatura», que permanecerá disponible hasta el 5 de abril.

Se trata de una selección de 18 maquetas inspiradas en Pasos emblemáticos de la Semana Santa leonesa. La colección es obra del artesano leonés José María da Silva Paniagua, un apasionado de la Semana Santa de León y que desde 2011 elabora estos conjuntos de forma artesanal.

Como ya es tradicional en el MeL, la exposición tendrá fines benéficos. En esta ocasión, la recaudación de la muestra irá a parar a manos de 'Calor y Café' de San Vicente de Paul.

La presentación de la nueva exposición corrió a cargo de la directora del MeL y de la Fundación CEPA González Díez, Nuria Alonso Mateos, y del artesano leonés propietario de la colección, José María da Silva Paniagua.

Nuria Alonso expresó su deseo de «emocionar» a los leoneses con este recorrido en miniatura por uno de sus patromonios más queridos: su Semana Santa. También hizo una invitación expresa a los visitantes foráneos para que disfruten de la exposición y conozcan una parte de nuestra historia.

Por su parte, el artista explicó que es la primera vez que reúne la mayor parte de su colección para que el público pueda disfrutar de ella. «Con este conjunto artesanal he querido rendir mi particular homenaje a la Pasión de nuestra tierra y a todas las cofradías que con tanto esfuerzo hacen posible que León viva con tanta intensidad estos días que ya se acercan», señaló el artesano leonés, quien aseguró que el interior del MeL «es un espacio maravilloso, lleno de arte y de historia, un escenario ideal para que un artesano pueda mostrar al público sus piezas».

Da Silva Paniagua empezó a elaborar esta colección como un entretenimiento «que al final se ha convertido en una pequeña parte de mi vida».

En total, el público podrá disfrutar de 18 Pasos, la mayoría de ellos inspirados en conjuntos emblemáticos de la Semana Santa leonesa que nuestras Cofradías sacan en procesión cada año.

De hecho, se podrá disfrutar de pasos inspirados en La Soledad de Angustias, el Nazareno del Dulce Nombre, el Cristo de los Balderas de las Siete Palabras, la Morenica o Virgen del Mercado, las Tres Marías de Jesús Divino Obrero, María del Dulce Nombre, Nuestra Madre de la Paz de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, la Virgen de la Divina Gracia de la Cofradía de Jesús de la Rendención, La Soledad de Minerva y Vera Cruz… En la sala de exposiciones, los visitantes encontrarán información de cada conjunto, en qué paso está inspirado, en qué año se realizó.