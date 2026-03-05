La violencia de género supone un coste de casi 5.000 millones de euros

La violencia de género tiene su causa estructural en la desigualdad. Un informe del Ministerio de Igualdad de 2022 estima que la violencia sexual y la violencia de género contra las mujeres en España supone un 0,37% del PIB y 104 euros per cápita.

En el caso de la violencia de género, el coste sería de 4.085 millones y los 848 millones de euros restantes corresponderían a la violencia sexual fuera de la pareja.

En León hay 486 mujeres con casos activos de protección en el sistema Viogen y 44 menores en situación de riesgo por violencia de género, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Hay 17 menores de 18 años víctimas, de las cuales 15 están en casos activos (13 en riesgo bajo y dos en riesgo medio).

La encuesta realizada por el Ayuntamiento de León señala que el 26,6% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia dentro de la pareja ahora o en el pasado. El 25,6% denunció, mientras que el 74,4% no lo hizo, por lo que las estadísticas que recoge Viogen, que son de mujeres con denuncia, son inferiores a lo que sucede en la realidad oculta de la violencia machista.

La violencia psicológica es la más frecuente (25,4%), seguida de la física (13,7%), la económica 9,7%) y la sexual (6,8%).

Castilla y León cerró la última legislatura sin aprobar la Ley de Violencia de Género autonómica cuya reforma se planteó en 2016. De nuevo ha vuelto a los programas electorales en forma de promesa.

La prevención y la concienciación social es una de las asignaturas pendientes, tal y como indicó Encina Gutiérrez Ibán, presidenta de la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir. El VI Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de León contempla acciones como visibilizar las causas y factores que originan la violencia de género y sus diferentes manifestaciones a través de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Otro deber que se ha puesto este plan en vigor es promover la difusión al conjunto de la sociedad de los recursos disponibles y los programas de información atención, asistencia y acompañamiento existentes en el municipio, con especial atención a los colectivos de mujeres de mayor vulnerabilidad, así como acciones internas y actividades con jóvenes y adolescentes en las escuelas e institutos.