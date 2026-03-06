Diario de León

Estas serán las calles cortadas al tráfico en León durante el 8-M

A partir de las 11:45 horas del domingo 8 de marzo, la Policía Local procederá al corte total del tráfico en las calles y accesos por las que discurrirán ambas

Manifestación por el día internacional de la mujer 8M, con salida de la plaza de Guzmán el Bueno.

León

La Policía Local de León avisa del corte al tráfico de las calles y accesos por las que discurrirán las dos manifestaciones convocadas en la ciudad de León con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo por el Movimiento Feminista de León y la Comisión 8M León.

Ambas convocatorias comenzarán a las 12:00 horas con recorridos distintos y los cortes al tráfico comenzarán a un cuarto de hora antes, a las 11:45 horas. El tráfico se normalizará cuando finalicen las manifestaciones.

Recorridos

Comisión 8M León

La manifestación convocada por la Comisión 8M León saldrá a las 12:00 horas de la glorieta de Guzmán y discurrirá por la avenida Roma (en sentido contrario a la circulación), plaza de la Inmaculada, avenida de Gran Vía de San Marcos (sentido contrario a la circulación) y plaza de Santo Domingo para finalizar en la plaza de San Marcelo (Botines).

Movimiento Feminista de León

La manifestación convocada por el Movimiento Feminista de León partirá a las 12:00 horas de la avenida Ordoño II (frente al edificio del Ayuntamiento) para continuar por la plaza Santo Domingo, calle Ramón y Cajal, calle de la Cofradía de las Siete Palabras (Cuesta de San Isidoro), plaza de San Isidoro y calle Sacramento, para finalizar en la plaza Santo Martino.

