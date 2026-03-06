Personas usuarias del CRE destacan la mejora de la movilidad en el puente de Azorín gracias a los nuevos carriles verdes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varias personas usuarias del CRE han mantenido hoy un encuentro con la alcaldesa del municipio, Ana Caurel, y el concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, para analizar la movilidad en el entorno del centro y trasladar nuevas propuestas orientadas a mejorar la accesibilidad en la localidad.

Durante la reunión, los asistentes pusieron en valor la mejora que ha supuesto la implantación de los nuevos carriles verdes en el puente de Azorín, una actuación que ha contribuido a facilitar los desplazamientos y aumentar la seguridad en la zona, especialmente para las personas con movilidad reducida. En este sentido, agradecieron al equipo de gobierno la puesta en marcha de esta iniciativa y el impacto positivo que ya está teniendo en el día a día de quienes transitan por el entorno.

Al mismo tiempo, los participantes aprovecharon el encuentro para plantear nuevas propuestas que permitan seguir avanzando hacia un municipio más accesible. Entre las cuestiones trasladadas destaca la necesidad de instalar una marquesina en las proximidades del centro, así como la importancia de contar con las personas usuarias del centro a la hora de diseñar y desarrollar futuras actuaciones relacionadas con la movilidad.

Compromiso

Por su parte, la alcaldesa y el concejal de Urbanismo recogieron las propuestas planteadas, tomaron nota de las distintas necesidades expuestas y trasladaron su compromiso de tener en cuenta las necesidades planteadas. Asimismo, manifestaron su disposición a trabajar en la instalación de una marquesina en las proximidades del CRE para mejorar las condiciones de espera del transporte en la zona.

La reunión se celebró en un clima muy positivo y constructivo, marcado por el agradecimiento por las mejoras realizadas en este mandato y, al mismo tiempo, por una actitud reivindicativa para seguir avanzando en la eliminación de barreras y en la construcción de un municipio cada vez más accesible para todas las personas. Desde el Ayuntamiento también se ha agradecido a los participantes su buena disposición y colaboración.

--