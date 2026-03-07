UPL compromete fomentar empleo en las comarcas mineras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, se comprometió ayer a promover el desarrollo de planes comarcales que fomenten el empleo y la creación de empresas e industria en las antiguas cuencas mineras de Laciana, Fabero-Toreno-Páramo, la Montaña Central y Montaña Oriental leonesa.

Así lo trasladó durante su visita a La Robla, acompañada por miembros de su candidatura, en la que reconoció también la necesidad de medidas complementarias para Béjar, Benavente, La Raya y Tierra de Campos que complementen los planes de fomento actualmente aprobados, «que se manifiestan claramente insuficientes».

Alicia Gallego advirtió que las provincias de la Región Leonesa «no están en declive por falta de talento, ausencia de recursos naturales o falta de cultura emprendedora», sino por «no tener capacidad de decisión sobre su propio desarrollo», de forma que la autonomía «no es un planteamiento simbólico», sino que resulta «una condición indispensable para diseñar y ejecutar una política económica adaptada a la realidad».

NUEVAS EMPRESAS

Hay alicientes para implantar nuevas empresas en la Región Leonesa y, en especial, para las cuencas mineras o zonas como Béjar, Benavente o La Raya, que presentan «preocupantes índices socioeconómicos».

«Se deben tener en cuenta los datos específicos de empleo en las provincias y no a nivel general para atender las necesidades en las áreas rurales o en las zonas desindustrializadas que tanto están sufriendo por la falta de oportunidades», remarcó.

Impulsará los polígonos de Las Viñas, El Bayo, Villabrázaro, Vidanes-Cistierna, Monfarracinos, Villadangos y el Parque Tecnológico.

