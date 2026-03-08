La sensación laboral y política de igualdad no se refrenda luego en la calle

La percepción a nivel laboral y político ha mejorado. La experiencia de las mujeres, por contra, sostiene que ell tema ha ido a peor. La brecha entre la sensación de igualdad y la realidad de la calle crece, según demuestra una encuesta del Instituto Dym, elaborada con un muestreo de 44.000 personas. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y hay una tercera realidad: ni siquiera ha sido posible unificar las convocatorias en León. Es evidente que resta camino.

Las percepciones en espacios formales como el lugar de trabajo y la política sugieren que se ha logrado en gran medida la igualdad, las experiencias cotidianas de las mujeres cuentan una historia muy diferente, que incluye la exposición a la violencia, el acoso y la inseguridad.

Los investigadores atribuyen el creciente optimismo en el lugar de trabajo a los avances institucionales y políticos visibles, incluidas las reformas contra la discriminación y las iniciativas nacionales destinadas a mejorar el acceso de las mujeres al empleo. La región APAC y América lideran estas percepciones, con alrededor de 7 de cada 10 personas que creen que se ha logrado la igualdad en el lugar de trabajo. Sin embargo, la opinión sigue estando más dividida en países como Japón, Francia, Turquía y Perú, lo que pone de relieve el progreso desigual a nivel mundial, con un porcentaje menor de personas que creen que se ha logrado la igualdad en el trabajo. Gran parte de este optimismo proviene de los hombres, así como de los encuestados con mayor nivel educativo y empleados.

Los resultados sugieren que la percepción de la igualdad de género ha mejorado a nivel mundial, especialmente en el ámbito laboral y político. Dos tercios (66 %) creen que se ha logrado en cierta medida la igualdad de género en el trabajo, frente al 59 % en 2025, mientras que el 57 % opina lo mismo sobre la política. El índice neto de igualdad percibida también se ha reforzado, pasando de 25 en 2019 a 37 para el lugar de trabajo y 20 para la política este año.

Sin embargo, las experiencias vividas por las mujeres cuentan una historia más compleja y preocupante. Si bien en 43 de los 44 países el porcentaje de mujeres que creen que se ha logrado la igualdad en el hogar es mayor que el de las encuestadas que afirman que no se ha logrado, este año no se ha observado una mejora notable en la percepción en comparación con 2025. Destaca especialmente Costa de Marfil, donde el 72 % de las mujeres afirma que no se ha logrado la igualdad de género en el hogar.

Al mismo tiempo, las experiencias de violencia (17 %), acoso sexual (aproximadamente 1 de cada 10) e inseguridad (el 45 % de las mujeres afirma sentirse insegura al caminar sola por la noche, frente al 26 % de los hombres a nivel mundial) siguen siendo elevadas. Es fundamental destacar que, entre las mujeres que han sufrido violencia o acoso, la percepción de la igualdad de género disminuye significativamente en todos los ámbitos de la vida.

Esta brecha pone de relieve una realidad crítica: aunque el progreso institucional y el optimismo público puedan estar aumentando, la verdadera igualdad sigue estando fuera del alcance de muchas mujeres, cuyas experiencias cotidianas siguen estando por detrás de los avances formales y percibidos.

Además, una de cada cuatro mujeres de entre 18 y 24 años sigue sufriendo violencia, y el 20 % denuncia agresiones sexuales, los niveles más altos entre todos los grupos de edad, una tendencia constante desde que comenzó la WWS en 2018.

Como era de esperar, estas experiencias se traducen en sentimientos de inseguridad. Más de la mitad (53 %) de las mujeres jóvenes afirman sentirse inseguras al caminar solas por la noche en sus barrios (frente a solo el 27 % de los hombres del mismo grupo de edad), lo que ilustra cómo una generación que ha crecido en un contexto de mayor debate sobre la igualdad sigue siendo la más expuesta a los daños por motivos de género. Entre las mujeres mayores de 65 años, el 43 % afirma sentirse insegura al caminar sola por la noche, en comparación con solo el 24 % de los hombres del mismo grupo de edad.

La visibilidad mediática y el discurso público constituyen una parte fundamental del contexto en el que se denuncian las percepciones de las mujeres sobre la seguridad y el acoso, lo que demuestra que la sensibilización, la cobertura mediática y la defensa de los derechos pueden influir tanto en el reconocimiento como en la denuncia de los daños por motivos de género.

a red global WIN ofrece información no solo sobre las cifras comunicadas en todo el mundo, sino también sobre los contextos culturales y sociales que hay detrás de ellas, lo que ayuda a interpretar y comprender los datos. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, miembros de WIN de varios países examinaron los informes sobre y acoso sexual contra las mujeres, destacando cómo la intensificación del debate violenciapúblico y la cobertura mediática desempeñan un papel importante en la configuración tanto de la denuncia como de la percepción de estos problemas.