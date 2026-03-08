El tiempo en León: cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles y dispersas para este domingo
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en León cielo nuboso o intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas.
Las cota de la nieve se situará entre los 1.400 a 1.600 metros y no se descartan brumas y bancos de niebla.
Las temperaturas mínimas en descenso o sin cambios se situarán entre los -1 y lo 3 grados, mientras que las máximas no experimentarán cambios oscilando entre los 13 y los 16 grados.
También se registrarán heladas débiles en zonas de montaña, sin descartar algunas en la meseta, y el viento procederá del este o nordeste tendiendo a variable y flojo.