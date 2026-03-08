La Comisión 8M aboga por “trabajar sobre acuerdos” con el Movimiento Feminista para que “la unidad vuelva a la calle

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La amenaza de lluvia no impidió que las calles de la ciudad de León se tiñeran de morado este domingo para exigir y reivindicar los derechos de las mujeres en su Día Internacional. Sin embargo, un año más lo hicieron con división entre los principales movimientos feministas, que decidieron celebrar dos manifestaciones diferentes y simultáneas, una convocada por la Comisión 8M y que reunió a 2.000 personas -según fuentes de Subdelegación del Gobierno- y otra por el Movimiento Feminista de León.

Ante esta división, la portavoz de la Comisión 8M de León, Yolanda Rodríguez, abogó por “seguir intentando consensuar y trabajar sobre acuerdos”, ya que el 8M de León es “un movimiento donde que pone en el centro de la vida los derechos y de las mujeres”, al tiempo que “se opone a la mercantilización del cuerpo y es abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la pornografía”.

Por este motivo, reconoció que le “cuesta entender” que el Movimiento Feminista “no contemple los derechos humanos de todas las mujeres”, ya que “las racializadas o transexuales deberían tener los derechos que hoy, porque viven en los márgenes, se están cuestionando de una manera perentoria”.

Así, la Comisión 8M “sigue trabajando por la unidad”, algo que ya se consiguió en la huelga feminista y que su portavoz se mostró convencida de que “el año que viene, más pronto que tarde, la unidad volverá a la calle”.

En un año “convulso” en el que “la guerra es la centralidad de la vida de las mujeres y de la infancia”, y en el que “el negacionismo de la violencia machista provoca pérdidas de derechos en aquellas comunidades, incluida Castilla y León, donde gobierna la derecha y la extrema derecha”, Yolanda Rodríguez afirmó que “el movimiento feminista sale a la calle para decir que la violencia que se ejerce sobre las mujeres es una violencia estructural” y que “no se va a renunciar a seguir reivindicando y poniendo la agenda feminista en el centro de la vida política, porque está en juego la vida de las mujeres”.

Con la aspiración de “un mundo donde las mujeres puedan ser libres y felices, la Comisión 8M insistió en que “la agenda feminista tiene que estar en el centro de las políticas públicas”, por lo que depositó su esperanza en que el próximo Gobierno de Castilla y León “así lo entienda” para que “por fin vuelvan a ponerse en marcha leyes y presupuestos que protegen a las mujeres”.

Llamamiento socialista

Entre las personas participantes a la manifestación convocada por la Comisión 8M se encontraban diferentes líderes sindicales y representantes de distintas formaciones políticas, como fue el caso de la vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y candidata del PSOE de León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, quien hizo un llamamiento a las leonesas para que voten por “la opción que más nos protege”, ya que “todas las políticas en pro de la igualdad y que han servido para proteger a las mujeres tienen la marca y el sello de gobiernos socialistas”.

Rubio advirtió que, frente a esas políticas socialistas socialista “hay algo muy peligroso” porque “ya se vio lo que sucedió cuando la extrema derecha y la derecha llegaron a gobernar en la Junta de Castilla y León”: “Las mujeres somos las que tenemos que frenar es esas políticas retrógradas que gobiernan en contra de nosotros y por eso pido el voto claro de todas las leonesas para hacerlo de una vez por todas”.

UPL “frente al retroceso”

También asistió la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés y candidata a las Cortes, Alicia Gallego, para quien, “tristemente”, todavía hay “muchas cosas por hacer en el pleno siglo XXI”, para lo que consideró necesario “invertir y apostar por la educación y por políticas públicas”. En este sentido, calificó de “esencial” que la Ley de Violencia de Género autonómica “no vuelva a quedar otra vez en el cajón olvidada”.

“Vemos otras ideologías que, a veces, buscan un retroceso poco útil para las juventudes”, lamentó Gallego, quien se comprometió a “luchar por una ley de violencia de género actualizada conforme a la realidad donde se tomen medios, recursos en base a las políticas públicas y la implicación de todos los colectivos”, con especial hincapié en “el mundo rural”, en el que “los techos de cristal todavía son más evidentes”.

Movimiento Feminista

Mientras que la manifestación convocada por la Comisión 8M partía a las 12 horas de la plaza de Guzmán del Bueno de la capital leonesa, de forma simultánea lo hacía también, desde la avenida Ordoño II, la organizada por el Movimiento Feminista de León, que aglutina a históricas asociaciones feministas de la provincia.

El Movimiento Feminista explicó que la convocatoria desligada de la otra manifestación responde al objetivo de “no renunciar” a su agenda y principales reivindicaciones, ente las que se encuentran “la falta de corresponsabilidad en los cuidados, el aumento de la violencia sexual o la pornografía”, así como la abolición de la “mal llamada gestación subrogada”, de la prostitución y de la utilización del velo.