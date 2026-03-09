Diario de León

Elecciones 15-M

El PP ofrece medidas fiscales a los jóvenes para su desarrollo

Incentiva sus proyectos de vida

Álvarez Casais, en la reunión con los jóvenes.

Álvarez Casais, en la reunión con los jóvenes.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El PP ofrece a los jóvenes un proyecto de futuro en la provincia con medidas fiscales y ayudas para desarrollar su proyecto de vida y profesional. Este fue el principal mensaje lanzado por la candidata a las Cortes, María José Álvarez, a los jóvenes con los que mantuvo un encuentro el pasado sábado.

«Los jóvenes son el presente y el futuro y desde el Partido Popular queremos apostar por ellos, retener su talento y ofrecerles más y mejores oportunidades en León y en Castilla y León», remarcó María José Álvarez. Alfonso Fernández Mañueco ya ha avanzado en la campaña alguna de las medidas orientadas a los jóvenes como la matrícula gratuita para el primer curso en las universidades públicas a los empadronados, los 900 euros para que sea más liviano obtener el carné de conducir «ampliable a otros 900 para el curso de capacitación para camiones o autobuses» o los 150 euros para el gimnasio. María José Álvarez, que estuvo acompañada por Elena Bollo, Eduardo Diego, David Fernández y Ricardo Gavilanes.

tracking