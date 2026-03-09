El PP ofrece medidas fiscales a los jóvenes para su desarrollo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP ofrece a los jóvenes un proyecto de futuro en la provincia con medidas fiscales y ayudas para desarrollar su proyecto de vida y profesional. Este fue el principal mensaje lanzado por la candidata a las Cortes, María José Álvarez, a los jóvenes con los que mantuvo un encuentro el pasado sábado.

«Los jóvenes son el presente y el futuro y desde el Partido Popular queremos apostar por ellos, retener su talento y ofrecerles más y mejores oportunidades en León y en Castilla y León», remarcó María José Álvarez. Alfonso Fernández Mañueco ya ha avanzado en la campaña alguna de las medidas orientadas a los jóvenes como la matrícula gratuita para el primer curso en las universidades públicas a los empadronados, los 900 euros para que sea más liviano obtener el carné de conducir «ampliable a otros 900 para el curso de capacitación para camiones o autobuses» o los 150 euros para el gimnasio. María José Álvarez, que estuvo acompañada por Elena Bollo, Eduardo Diego, David Fernández y Ricardo Gavilanes.