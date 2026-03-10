Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investigó a una persona como presunta autora de un delito de estafa, valiéndose de la técnica conocida como “smishing”. La víctima formuló la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil-Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias perteneciente a la Cibercomandancia con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.

El perjudicado recibió un SMS en su teléfono móvil, suplantando a su entidad bancaria, siendo posteriormente contactado por los presuntos estafadores, quienes le transmitieron una serie de instrucciones que debía seguir para anular una supuesta trasferencia fraudulenta y acceso ilegítimo que se estaba realizando en su banca ‘online’. La víctima realizó varias transferencias por un valor total de 10.180 euros.

Fruto de la investigación desarrollada por el equipo de la Cibercomandancia se consiguió esclarecer este delito, localizando el equipo de Avilés, perteneciente a la Zona de Asturias, y su presunto autor fue investigado por su supuesta participación en los hechos.

La Cibercomandancia recuerda que el ‘smishing’ es una modalidad de estafa digital dentro del ‘modus operandi’ conocido como ‘phishing, en la que los delincuentes se valen de la mensajería instantánea (SMS o mensajes), enviando un mensaje a la potencial víctima haciéndose pasar por su entidad bancaria u cualquier otra mercantil, como empresas de reparto de paquetería, refiriendo una urgencia o amenaza para que se actúe rápidamente, incluyendo además un enlace fraudulento y/o número de teléfono al que llamar y en el que, como en el caso esclarecido, se escucha una alocución falsa del servicio de fraudes o estafas bancarias de dicha entidad. Cuando la persona entra en el enlace adjuntado o se comunica telefónicamente es susceptible de introducir datos bancarios, facilitar contraseñas y/o descargar en el dispositivo un ‘malware’.