Diario de León

El PP señala a Puente por el abandono que sufre el tren de Feve

Reunión de la plataforma en el Senado

La plataforma de Feve con Alicia García y Antonio Silván en el Senado.

La plataforma de Feve con Alicia García y Antonio Silván en el Senado.dl

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, propone una mesa técnica de trabajo entre las administraciones y el Gobierno para «estudiar todas las opciones y elaborar un plan de actuación y un calendario claro con un objetivo: la vuelta del tren de Feve a la estación de Padre Isla en el centro de León». Así se lo ha trasladado Alicia García, junto al portavoz adjunto del PP, Antonio Silván, a los dirigentes de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, con la que han mantenido una reunión, en donde subraya la importancia de «apostar por la movilidad y el futuro de León». 

La portavoz del PP recuerda que Mañueco ya ha manifestado recientemente el apoyo de la Junta a la llegada del tren-tranvía a la estación Padre Isla de León y ha ofrecido la colaboración de la Junta para este proyecto. Para la dirigente popular estamos ante una decisión «claramente» política: «O se apuesta por el tren o se deja morir la línea», advierte, al tiempo que explica que «los leoneses no quieren enfrentamientos entre administraciones, quieren nuevos trenes y que Feve vuelva de una vez por todas al centro de León».

Exige a Óscar Puente que «no se quede parado y en vía muerta, y recoja la mano tendida de Mañueco que ha mostrado su disposición a la colaboración económica para dar a los leoneses lo que les corresponde».

Alicia García recuerda que la Junta sí se ha reunido con la Plataforma para recoger sus propuestas, pero el Gobierno no. «Sánchez, Puente y el PSOE desprecian a Feve y a los leoneses», ya que, «ni quieren hablar, ni acometer la compra de los nuevos trenes necesarios» (los actuales llevan 60 años en uso). «El portazo de Puente y el PSOE a Feve León es una clara dejación de funciones con los leoneses y desde el PP vamos a seguir exigiendo la elaboración de un plan de actuación con la financiación necesaria, un calendario concreto y con un modelo de gestión con las administraciones implicadas».

El Gobierno dice que León recibió 78 M € desde 2024 en vías y trenes

El Gobierno cifra en más de 78 millones la inversión ejecutada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y sus entidades en la provincia de León entre 2024 y 2025, según la respuesta escrita remitida al Congreso a las diputados del Grupo Popular Ester Muñoz, Silvia Franco y Héctor Palencia. La contestación, fechada el 18 de febrero de 2026, detalla que, aunque la información completa y regionalizada sobre la ejecución presupuestaria se publica semestralmente por la Intervención General del Estado, sí se dispone de cifras concretas correspondientes a Adif, Adif Alta Velocidad y el Grupo Renfe Operadora. En lo relativo a la red ferroviaria, Adif y Adif/Alta Velocidad ejecutaron 41,66 millones en 2024 y 33,20 en 2025 Renfe Operadora destinó 3,247 millones de euros en 2024 y 3,288 millones en 2025 (también hasta el 30 de noviembre) a diferentes actuaciones en León. El Gobierno destaca que entre las actuaciones más relevantes en la provincia figuran las obras en ejecución del paso inferior del enlace de La Granja, en la LE-20, iniciadas en abril de 2025. prosiguen los trabajos de redacción del proyecto del tramo Villamartín –Requejo de la autovía A-76 y del nuevo viaducto de Tremor, en la A-6
