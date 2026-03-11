El PP señala a Puente por el abandono que sufre el tren de Feve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, propone una mesa técnica de trabajo entre las administraciones y el Gobierno para «estudiar todas las opciones y elaborar un plan de actuación y un calendario claro con un objetivo: la vuelta del tren de Feve a la estación de Padre Isla en el centro de León». Así se lo ha trasladado Alicia García, junto al portavoz adjunto del PP, Antonio Silván, a los dirigentes de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, con la que han mantenido una reunión, en donde subraya la importancia de «apostar por la movilidad y el futuro de León».

La portavoz del PP recuerda que Mañueco ya ha manifestado recientemente el apoyo de la Junta a la llegada del tren-tranvía a la estación Padre Isla de León y ha ofrecido la colaboración de la Junta para este proyecto. Para la dirigente popular estamos ante una decisión «claramente» política: «O se apuesta por el tren o se deja morir la línea», advierte, al tiempo que explica que «los leoneses no quieren enfrentamientos entre administraciones, quieren nuevos trenes y que Feve vuelva de una vez por todas al centro de León».

Exige a Óscar Puente que «no se quede parado y en vía muerta, y recoja la mano tendida de Mañueco que ha mostrado su disposición a la colaboración económica para dar a los leoneses lo que les corresponde».

Alicia García recuerda que la Junta sí se ha reunido con la Plataforma para recoger sus propuestas, pero el Gobierno no. «Sánchez, Puente y el PSOE desprecian a Feve y a los leoneses», ya que, «ni quieren hablar, ni acometer la compra de los nuevos trenes necesarios» (los actuales llevan 60 años en uso). «El portazo de Puente y el PSOE a Feve León es una clara dejación de funciones con los leoneses y desde el PP vamos a seguir exigiendo la elaboración de un plan de actuación con la financiación necesaria, un calendario concreto y con un modelo de gestión con las administraciones implicadas».