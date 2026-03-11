Atropellado un hombre de 31 años en La Virgen del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 31 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León tras ser atropellado por un turismo en la entrada de la Avenida Astorga, en La Virgen del Camino. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del incidente a las 06.12 horas, informando de que el herido se encontraba inconsciente en el lugar de los hechos.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local, agentes de Tráfico de León y personal de Sacyl, que movilizó una UVI móvil. A su llegada, los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación a la víctima, que posteriormente fue evacuada en la unidad medicalizada al centro hospitalario de la capital leonesa.