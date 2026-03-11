La nueva decana de la Facultad de Educación apuesta por fortalecer la formación de educadores “de calidad”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Educación de la Universidad de León ha abierto este miércoles una nueva etapa de la mano de Ana María de Caso Fuertes, que asume el decanato con el compromiso de “fortalecer la facultad, formar educadores de calidad y consolidar la colaboración con centros educativos, entidades sociales y ONGs”.

Durante su toma de posesión, en la que estuvo arropada por compañeros, familiares y amigos, la nueva decana reivindicó la educación como “el pilar fundamental de la sociedad” y subrayó que la Facultad de Educación es el espacio desde el que se puede garantizar una formación de calidad y un compromiso real con la sociedad.

Un cargo que asume con “ilusión, emoción y responsabilidad”, recogiendo el testigo de María Lourdes Gutiérrez, quien lideró la facultad durante los últimos ocho años, periodo que, según remarcó la nueva decana, se caracterizó por el buen trabajo en equipo y la colaboración de todo el personal.

En esta nueva etapa, la decana se propone mantener la cohesión que ha definido a la facultad, dar continuidad a los logros alcanzados, reforzar la excelencia académica y profundizar la colaboración con instituciones educativas y sociales, con el objetivo de formar educadores competentes y comprometidos con la sociedad.

Por su parte, el vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro, reconoció la labor de la decana saliente, destacando su liderazgo, compromiso y los avances alcanzados en la facultad, y trasladó el agradecimiento del actual equipo rectoral por el trabajo realizado durante estos años.

La toma de posesión también incluyó palabras de agradecimiento a su familia, por su apoyo incondicional a lo largo de su trayectoria profesional y personal. La nueva decana aseguró que trabajará para estar a la altura de la confianza depositada en ella por toda la comunidad universitaria.

Con este relevo, la Facultad de Educación inicia una nueva etapa marcada por la continuidad, la excelencia académica y la colaboración con el entorno educativo y social, reforzando su papel como referente en la formación de profesionales de la educación.