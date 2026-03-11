Las fotografías de 3 siglos desclasificadas por la Policía Nacional

La Policía Nacional española, pasada la celebración de su bicentenario (1824-2024), ha desclasificado y puesto en valor una gran cantidad de material histórico, incluyendo fotografías que abarcan tres siglos (XIX, XX y XXI). Ya que la institución precedió a la invención de la fotografía, las imágenes más antiguas que se conservan son daguerrotipos. El Área de Publicaciones de la Policía Nacional ha seleccionado algunas de las imágenes más significativas de los últimos 200 años. En el álbum se cuelan momentos históricos como la custodia del coche donde fue asesinado Eduardo Dato o la legión de agentes del Cuerpo de Seguridad que escoltaban al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en 1932. Entre las imágenes también hay aportaciones inéditas para León, como la fotografía de policías del Cuerpo de Vigilancia de la plantilla de León, en la que aparece el comisario Manuel García Miguel con el fajín que lo acredita (1910) o el saludo del entonces ministro leonés Rodolfo Martín Villa a capitanes de la Policía Armada a finales de la década de 1970.

Policía Armada y de Tráfico. Año 1941. Hasta bien pasada la primera mitad de la década de los años cuarenta, los policías, en lugar de los típicos rombos porta-emblema esmaltados que posteriormente usó este Cuerpo, con el Águila de San Juan y el yugo y las flechas, colocados en los cuellos de la guerrera, llevaban unos parches en las puntas de estos como se ve en la imagen. Estos parches eran de diversos colores en función de la Unidad a la que se perteneciera

Un agente de la Policía Armada en la Academia Especial del Cuerpo ubicada en lo que hoy se conoce como Complejo Policial de Canillas. Década de 1960



Portada revista Policía Española, noviembre 1929. Primer número editado en color desde su nacimiento en octubre de 1892. Publicación oficial destinada a integrantes del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad



Portada del primer número de la revista Policía, publicado el 1 de septiembre de 1911. Se declaraba entonces como «Órgano de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad»



Integrantes de la Unidad de Intervención Policial en el dispositivo de seguridad establecido en el estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Década de 1990



Varios agentes de la Policía Nacional formando la cápsula de seguridad al paso del papa Juan Pablo II en su visita a España, realizada en agosto de 1989



Efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en un ejercicio de seguridad para los Juegos Olímpicos de Barcelona '92. Explanada de la Escuela Nacional de Policía (Ávila)



Dos agentes de la Sección de Motos de la Policía Armada. Principios de la década de 1980



Captura del trabajo policial antes de la era digital: tres agentes de paisano del Cuerpo Superior de Policía en su despacho del Grupo de Delincuencia Juvenil en 1982



Cabos primeros de la Policía Nacional con traje de gala a principios de la década de los años 1980



Formación de agentes de la Policía Armada con vehículos radio-patrullas «Z». Mediados de la década de 1970



Robot de desactivación de artefactos explosivos. Mediados década de 1975



Unidad de Caballeria de la Policía Armada desfilando en Zaragoza. Mediados de la década de 1970



Entrenamiento de efectivos del Grupo Especial de Operaciones. Principios década de 1980



Un agente del Grupo Especial de Operaciones parapetado tras un quiosco durante el asalto al Banco Central de Barcelona. Año 1981



Efectivos del Cuerpo de Seguridad y Asalto en 1934 a bordo de una de sus emblemáticas camionetas marca Hispano-Suiza. Su diseño abierto permitir un ágil despliegue e intervención rápida



Real Cédula por la que se crea la Superintendencia General de la Policía del Reino. Año 1824



Ilustración de prensa con guardias del Cuerpo de Orden Público. Representa una escena de 1897



Agentes del Cuerpo de Vigilancia y guardias de Seguridad realizando identificaciones hacia 1903



Vehículo en el que fue asesinado Eduardo Dato en 1921. Dos guardias del Cuerpo de Seguridad lo custodian



Recorte de prensa sobre la XXXI Asamblea General de Interpol. Primera vez que España acoge la celebración de una asamblea general de Interpol. Año 1962



Guardias de Seguridad y agentes de Vigilancia escoltan al rey Alfonso XIII en la Exposición Regional Valenciana de 1909



Policías del Cuerpo de Vigilancia de la plantilla de León. En la misma aparece el comisario Manuel García Miguel con el fajín que lo acredita. Década de 1910



Guardia del Cuerpo de Seguridad. San Sebastián. Principios de la década de 1920



Guardias de Seguridad identificando a Federico Chueca, autor de numerosas zarzuelas y otras composiciones musicales. Año 1907



Guardias de Seguridad con el uniforme «de rayadillo», sobre 1909. Portan el ya recientemente creado machete policial, de filos romos



Coche celular tirado por caballos del Cuerpo de Seguridad. Principios del siglo XX



Guardias de Seguridad durante la celebración de un evento hacia 1910



Teniente del Cuerpo de Seguridad. Por esta época, la oficialidad del Cuerpo procedía del Ejército y Guardia Civil



Dos agentes de la Unidad de Caballería patrullando las calles durante la celebración del Mundial de fútbol de 1982 celebrado en España



Varios integrantes del Cuerpo de Seguridad de San Sebastián. Año 1929



Agentes del Cuerpo de Seguridad escoltando al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora. Año 1932



Guardias de asalto del Cuerpo de Seguridad entrenando con una ametralladora «Hotchkiss»



Guardias de asalto del Cuerpo de Seguridad son instruidos por oficiales del Cuerpo de Seguridad en el manejo del mortero «Valero»



Equipo móvil del DNI en uno de sus desplazamientos para atender a la población rural de la sierra de Madrid. Año 1955



Foto de familia tras la finalización de fin de curso. Ripollet (Barcelona). 17 de junio 1941



Comisario provincial de Guipúzcoa con funcionarias del Cuerpo Auxiliar en el hotel María Cristina de San Sebastián. El comisario lleva uniforme para autoridades civiles, de uso en determinados eventos por el entonces Cuerpo General de Policía



Policías de una Unidad Móvil de la 2ª circunscripción. Sevilla. Década de los años de 1950



El ministro leonés Rodolfo Martín Villa saludando a capitanes de la Policía Armada. Finales de la década de 1970



Acto de jura celebrado el 5 de junio de 1985. Primera Promoción en la que se incorporaron 54 mujeres al Cuerpo de Policía Nacional



Inspectora de la primera promoción del Cuerpo Superior de Policía (1979) junto a otros dos inspectores compañeros destinados en la Brigada de Información



Portada del primer número de la revista 'Policía'. Febrero de 1985. Se habían unificado en esta revista la de Policía Nacional y Policía Española, anticipándose un año a la unificación de ambos Cuerpos policiales, efectuada por Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo



Inspectores del Cuerpo Superior de Policía practicando una inspección ocular



Instatánea de momentos posteriores al atentado perpretado en la cafeteria Rolando. Año 1974



Varios agentes posando delante del edificio del Servicio de Atención a la Mujer durante la presentación de una campaña contra los malos tratos a las mujeres. La Policía Nacional es pionera en la atención a las mujeres victimas de violencia



Atentado en Hipercor Barcelona. Año 1987



Equipo de Estados Unidos de Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Año 1992



Sección 1ª del Escuadrón de Seguridad de Barcelona. Año 1909



Portada del Manual del Cuerpo de Seguridad. Año 1908



Dispositivo especial de seguridad establecido en las calles de Madrid para la boda real de los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. 22 de mayo de 2004



Aunque ya en 1887 existió una medalla de metal blanco, antecedente de la primera placa-insignia policial, en su sentido genuino esta consideración corresponde a la instituida por R.O. de 15 de noviembre de 1920, destinada a la identificación de los miembros del Cuerpo de Vigilancia. Bajo corona separados por el bastón policial, dos óvalos contenían el Escudo de la Casa Real, el primero, y el mítico ojo de Argos, «siempre vigilante», el segundo. De siete centímetros de diámetro, poseía cuatro categorías, diferenciadas en metales y esmaltes, correspondientes a director general y otros altos cargos, comisarios, inspectores y agentes, aspirantes y vigilantes



Placa-insignia del Cuerpo de Vigilancia en el año 1920



Esta placa-insignia, sustituyó a la de 1920. La disposición creadora, R.O. de 20 de diciembre de 1923, estableció que tendría seis centimetros de diámetro y existirían, con distintos matices de color, metal y texto de su cartelas, las variedades de director general, subdirector, jefe superior de Policía, comisario y el resto de empleos inferiores. Las correspondientes a comisario y el resto de los empleos inferiores. La correspondiente a comisario llevaba esta palabra bajo el escudo del centro de la placa, con letras doradas, si ostentaban mando directo, retirándose si no era así



Corresponde a la II República Española. Fue creada por Orden de 7 de diciembre de 1931 y declarada obligatoria desde el 1 de enero del año siguiente, utilizándose hasta ese momento la placa-insignia de 1923, con la corona suprimida. Era de modelo unico y estaba adornada con hojas de laurel y roble, sujetas por cintas donde se leía «Honor y Justicia» y el todo rematado por la corona mural. Durante la Guerra Civil española continuó su utilización por el Grupo Civil del unificado Cuerpo de Seguridad republicano



Placa histórica del Cuerpo de Vigilancia del Protectorado de Marruecos 1931



Placa histórica del Cuerpo de Vigilancia del Protectorado de Marruecos 1923



Placa histórica del Cuerpo de Invesitgación y Vigilancia (1938) -de la denominada zona nacional-



Ante el cambio de denominación del Cuerpo policial, producido en 1941, fue preciso crear una nueva placa-emblema, lo que se verificó por Orden de 13 de mayo de 1942. Tenía forma de óvalo rafagado, con el Escudo de España vigente entonces, en su campo. Distintas variantes en esmaltes y colores, diferenciaban, como en casos anteriores, la placa acreditativa de los altos cargos de la Dirección General de Seguridad de las correspondientes a las escalas superior y ejecutiva de la organización



Placa Cuerpo General de Policía (1941-1978). Año 1954



Placa Cuerpo General de Policía (1941-1978). Año 1972



Placa Cuerpo Superior de Policía (1978-1986). Año 1982



Placa Cuerpo Nacional de Policía (Cuerpo creado por Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que unificó los anteriores Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional). Placa vigente desde 1986 y reglamentaria en la actualidad



Placa histórica del Cuerpo de Vigilancia en Guinea Española 1928-1931. El 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial dejó de pertenecer a España



Placa histórica del Cuerpo de Vigilancia del Protectorado de Marruecos 1938. El 7 de abril de 1956, Marruecos dejó de ser protectorado español



Placa histórica 1963 del entonces Cuerpo General de Policía (1941-1978)



Tetuán (Marruecos), 1931. Guardia autóctono del Servicio de Vigilancia y Seguridad, del Protectorado español en Marr



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Creado en 1825 como fuerza armada auxiliar de la Policía, el Cuerpo de Celadores Reales protegía Madrid y sus cercanías



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina.Los salvaguardas reales, Cuerpo organizado en febrero de 1833, bajo la dependencia y dirección de la Superintendencia de Policía, tenía dos ramas; Caballería e Infantería, que debían prestar servicio en Madrid y sus alrededores



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Como los Salvaguardias Reales de Infantería, los de Caballería, organizados también en febrero de 1833, estaban destinados a prestar servicio en la Corte y sus inmediciones, aunque se pretendía sirvieran de base para un Cuerpo policial con jurisdicción en toda la península



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Comisario de Distrito del Cuerpo de Protección y Seguridad Pública. Madrid, 1850. Los símbolos de su autoridad eran el bastón con puño de oro y la faja con los colores nacionales



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Recreación del uniforme usado por los miembros del Cuerpo de Orden Público de Madrid, creado a finales de 1868. El sombrero bicorne, iniciamente incorporado a su vestuario, fue sustituido en 1873 por una «teresiana» de paño



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. El Cuerpo de Orden Público de la isla de Cuba, creado en 1875, fue la más destacada y eficaz organización policial en la España de Ultramar. Su existencia, con leves modificaciones, perduraría hasta el final de la soberania española en la Gran Antilla, en 1898



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Uniforme histórico Guardia del Cuerpo de Seguridad 1898, con uniforme de diario. El color negro se utilizaba desde 1877. Como cubrecabezas lleva «teresiana»



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Cabo del Cuerpo de Seguridad. La Cartilla de Uniformidad de 1908, establece para el uniforme de verano, conocido como «de rajadillo», la llamada gorra de plato, de piqué blanco, y en el frente, la escarapela nacional con presilla blanca y, debajo de ella, el número de identificación de su titular



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Uniforme histórico del Cuerpo de Seguridad de 1911. Representa el uniforme de verano, con guerrera gris y pantalón negro con vivo rojo. De igual color son las «granaderas» de las bocamangas y el cuello



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. En 1922, se dotó al Cuerpo de Seguridad de motocicletas «Harley Davidson», con sidecar. La particular posición de sus ocupantes, dándose la espalda, motivó que esta unidad policial fuera conocida con el sobrenombre de «los disgustaos»



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Guardia ciclista del Cuerpo de Seguridad, en 1925, con uniforme de invierno, Tenía como misión trasladar partes, avisos y órdenes



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Sargento del Cuerpo de Seguridad, con uniforme de invierno, en 1930. En su brazo izquierdo porta el «Galón de Mérito», destinado a premiar los servicios distinguidos prestados por los miembros del Cuerpo



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Celador de Barrio cuyos distintivos describe el Reglamento de Policía de 20 de febrero de 1824. Portaba, como simbolo de su autoridad, un bastón con puño de marfil, quedando asignado el de oro a su superior jerárquico, el Comisario de Cuartel



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Cuerpo de Vigilantes de Caminos. Creado en 1933, dependiente del Ministerio de obras Públicas, para prestar servicios relacionados con los transportes y policía de carreteras, fue integrado en 1941, en el nuevo Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, que sustituiría al de Seguridad y Asalto



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Sargento del Cuerpo de Seguridad y Asalto (Grupo Uniformado), en el Madrid republicano de 1937, durante la Guerra Civil. Porta el característico mono gris azulado y el mosquetón «Mauser», modelo 1916, calibre 7 milímetros



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Teniente del Cuerpo de Seguridad y Asalto, durante la guerra civil en la zona del Estado Español. Lleva el gorrillo llamado «isabelino» y está armado de una pistola «Astra» 902, calibre 7,63 milimetros, con funda-culatín de madera adaptable a la pistola. Este Cuerpo perduró hasta 1941, en que dio paso al Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Cuerpos policiales de Ultramar. Cabo 2º indígena de los Tercios provinciales de Policía, en Filipinas. Estas unidades, aunque conservaban denominaciones militares en las diversas clases que las componían, no tenían esta consideración, dependiendo única y exclusivamente del llamado Gobierno Lámina. Político de cada Provincia (Reconstrucción según reglamento)



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Sargento peninsular de una Sección de Seguridad, con uniforme de gala, en la zona del Protectorado Español en Marruecos. Reorganizada la Policía por un Dahir del Jalifa, de 15 de diciembre de 1929, se establecieron tres servicios, Policía de Seguridad, Policía General y Policía Especial, este último con carácter técnico y científico. Sus miembros atendían no solo las funciones propias de la Policía Gubernativa y Judicial, sino también las relativas a la Policía Municipal



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina. Cabo de Orden Público, perteneciente al Servicio de Policía Gubernativa, en la antigua Guinea Ecuatorial española. Esta institución se organizó en el año 1928, segregándola de la Guardia colonial, que tenía carácter militar y desempeñaba funciones policiales desde su creación en aquellos territorios del África Occidental, en 1908



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina que representa dos Guardias del Cuerpo de Seguridad con uniforme de verano 1911, realizando un cacheo



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Lámina que representa el uniforme histórico (de verano) de un guardia del Escuadrón de Caballería del Cuerpo de Seguridad. 1925



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Land Rover con remolque de la Policía Nacional transportando motocicletas. Principios de los años 1980



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Unidad motorizada y radiopatrulla de la Policía Nacional. Año 1981



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Talbot Horizon de la Policía Nacional. Año 1981



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Agente de paisano junto a efectivos uniformados del Cuerpo Nacional de Policía



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL La incorporación de la mujer a la Policía Nacional se hizo efectiva en 1979. Lo hicieron primero en el Cuerpo Superior de Policía y posteriormente en el de Policía Nacional (1985)



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Una agente de la Policía transmitiendo un comunicado por la radio en un vehículo camuflado marca Dodge



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Vehículo radio-patrulla Seat 1500. Años 60



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Vehículo radio-patrulla Seat 124. Años 70



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Arriba, el jefe de la Policía de Guinea con su plantilla de agentes. Abajo con la de los guardias de Orden Público. Santa Isabel 1942



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Guardia del Cuerpo de Orden Público de Cuba, 1875 (fotografía colección de J.M. Campesino)



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Cabo 2º indígena del Tercio de Policía de Filipinas, vestido con el uniforme que describe el Reglamento de 1849. Este Cuerpo policial, de organización y empleos militares, no estaban, sin embargo, sujetos al fuero militar y su dependencia era del Gobierno político de cada provincia en las que estaba dividido aquel territorio de Ultramar



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Policías mixtos (autóctonos y europeos) del Protectorado español de Marruecos. Años 50



ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Jefe del Cuerpo de Orden Público de Puerto Rico, con su plana mayor, 1896. Este Cuerpo, nacido en 1878, aunque en principio se constituye con matices que lo diferenciaban de su homónimo cubano, progresivamente adquirió prácticamente el mismo modelo que aquella otra institución antillana

