Lidl en pie de guerra por el ahuyentador de roedores “milagroso” con destellos cegadores y ultrasonidos por 10 euros

El pretendido ahuyendador de roedores a precio de ganga ha conseguido una puntuación de cinco sobre cinco en internet.LIDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Si esta semana te encuentras el Lidl más cercano tomado al asalto, con gente peleando por un hueco en la entrada y el personal corriendo como loco, no es por el nuevo surtido de croissants. Pese a la exagerada metáfora, se esperan colas para cazar el ahuyentador de roedores por ultrasonidos con luz estroboscópica de Ultimate Speed que, a precio de ganga (9,99 euros), está generando un auténtico desmadre y se agotará en tiempo récord a partir de su salida a la venta este viernes.

El cacharro promete lo imposible: adiós definitivo a los roedores gracias a ultrasonidos variables (18–36 kHz) combinados con luces estroboscópicas intensas. Las frecuencias van cambiando y el aparato funciona a intervalos, así que ratas y ratones no logran acostumbrarse y terminan poniendo pies en polvorosa. Adiós mordiscos en cables del coche, adiós visitas nocturnas al garaje o al desván.

Lo que está volviendo loco al personal es su versatilidad brutal:

• A pilas: trae 4 AA de 1,5 V ya puestas.

• A la batería del coche: cable de 75 cm con fusible; se pone en modo espera solo cuando el motor está encendido para no dejarte tirado.

• Por USB-A: cable de 75 cm incluido (solo falta el cargador).

Interruptor on/off, LED que avisa de que está vivo, presión sonora de 110 dB y todo el kit de fijación + instrucciones. Perfecto para el vano motor (donde los roedores provocan facturas de taller de escándalo), garajes, cocheras, sótanos o trasteros.

¿Por qué se ha montado este follón?

• Precio ridículo: 9,99 euros.

• Frecuencias que cambian para que no se habitúen.

• Sin mantenimiento ni olores raros.

• Tres formas de alimentarlo según dónde lo pongas.