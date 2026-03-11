Lidl en pie de guerra por el ahuyentador de roedores “milagroso” con destellos cegadores y ultrasonidos por 10 euros
Los clientes esperan a que mañana se lance el Ultimate Speed que ha recibo la mayor puntuación de los usuarios en internet
Si esta semana te encuentras el Lidl más cercano tomado al asalto, con gente peleando por un hueco en la entrada y el personal corriendo como loco, no es por el nuevo surtido de croissants. Pese a la exagerada metáfora, se esperan colas para cazar el ahuyentador de roedores por ultrasonidos con luz estroboscópica de Ultimate Speed que, a precio de ganga (9,99 euros), está generando un auténtico desmadre y se agotará en tiempo récord a partir de su salida a la venta este viernes.
El cacharro promete lo imposible: adiós definitivo a los roedores gracias a ultrasonidos variables (18–36 kHz) combinados con luces estroboscópicas intensas. Las frecuencias van cambiando y el aparato funciona a intervalos, así que ratas y ratones no logran acostumbrarse y terminan poniendo pies en polvorosa. Adiós mordiscos en cables del coche, adiós visitas nocturnas al garaje o al desván.
Lo que está volviendo loco al personal es su versatilidad brutal:
• A pilas: trae 4 AA de 1,5 V ya puestas.
• A la batería del coche: cable de 75 cm con fusible; se pone en modo espera solo cuando el motor está encendido para no dejarte tirado.
• Por USB-A: cable de 75 cm incluido (solo falta el cargador).
Interruptor on/off, LED que avisa de que está vivo, presión sonora de 110 dB y todo el kit de fijación + instrucciones. Perfecto para el vano motor (donde los roedores provocan facturas de taller de escándalo), garajes, cocheras, sótanos o trasteros.
¿Por qué se ha montado este follón?
• Precio ridículo: 9,99 euros.
• Frecuencias que cambian para que no se habitúen.
• Sin mantenimiento ni olores raros.
• Tres formas de alimentarlo según dónde lo pongas.