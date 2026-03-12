Diana Belén García: «La tarea de las cofradías va más allá de sacar procesiones a la calle»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La presidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa le tomó el pulso a la actividad que bulle en la ciudad en vísperas de este momento de la pasión.

DEDICACIÓN PLENA

Preparativos. La Semana santa de León entra «en el momento de visualización y de culmen del trabajo y preparación de todo el año; desde el verano estamos con ello», explica la presidenta de la Junta mayor de la Semana Santa ante este acontecimiento inmediato en el que ya está inmersa la capital leonesa.

CONSOLIDAR

Novedades. Aunque Diana Belén García centró la acción conjunta de las cofradías leonesas en consolidar los avances y el posicionamiento logrados en las últimas ediciones en imaginería y procesionales, destacó algunas novedades en cuanto a la puesta en escena: «Una procesión de niños, por primera vez, que se celebrará el sábado santo impulsada por la cofradía de la Agonía», destacó en torno a otras incorporaciones con algún trono nuevo y reforma patrimonial que da continuidad y asienta la línea de las últimas ediciones. «Se ha realizado una labor de mantenimiento y conservación muy importantes, la consolidación de proyectos, a través de la renovación de tallas, imaginería a un nivel importantes y muy relevantes» que se tienen que asentar.

RELEVO

Niños y jóvenes. Además, Diana Belén García puso acento en la consolidación y crecimiento sostenido de las incorporaciones jóvenes a la actividad de las cofradías. «Nos remiten altas constantes, una aportación que no deja de avanzar y de crecer, lo que permite asegurar con certeza que hay cantera para seguir con la tradición; a nivel de niños, pero también de jóvenes en edad adolescente, que aportan una actividad extraordinaria en torno a las cofradías y a los eventos de la semana santa; se ha comprobado hace escasas fechas en una cita a nivel nacional con un centenar de jóvenes llegados desde León; puede que la reunión de Jóvenes Papones en León haya sido también un revulsivo para esto». En esa línea de adhesiones por la semana santa leonesa, la presidente de su Junta Mayor incluyó en el debate la aportación de las nuevas generaciones en las redes sociales que se filtra con actividad de influencers, como exponente de una realidad social y de devoción en una ciudad «en la que no sé si habrá alguna casa en la que no haya algún papón».

RECOGIMIENTO

La esencia de León. Está el papón que participa en el desarrollo de cada procesión y está el papón de acera, «cada vez más comprometido» con la puesta en escena de recogimiento que requiere esta manifestación de sentimiento religioso que acompaña a la Semana Santa de León. Por este ángulo, Diana Belén García defendió la esencia de los eventos procesionales en León frente a los que se exponen en otras ciudades, aquí más alejados de la sensación de espectáculo y más centrados en el recogimiento. La semana santa leonesa ya se vive en la calle, y de inmediato estará ya presente mediante eventos procesionales; por el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís la cofradía de la Expiración y el Silencio procesionará el domingo tortillero (anterior al de Ramos) y el viernes de Dolores, con lo que habrá una doble procesión del Dainos.

UNA CIUDAD

16 cofradías. La presidenta de la Junta Mayor aludió también a la proyección que supone lograr la declaración de interés turístico internacional de este evento, para los eventos procesionales, los pasos, la catequesis que pone en la calle. «La semana santa de León la forman 16 cofradías», concretó frente a un análisis que puede terminar algo más disperso en torno al número de papones por esa cifra «irreal de 10.000 que se dio hace algunos años porque muchos duplican o cuadriplican su presencia en diversas cofradías»

EN VÍSPERAS

Agenda cuaresmal. Diana Belén García también abundó en el trabajo discreto y constante que se realiza desde la Junta Mayor de la Semana Santa que envuelve sin ninguna duda la mayor parte de los eventos de la ciudad leonesa. Desde ese miércoles de ceniza se suceden los actos y eventos en cuaresma.

EL MUSEO

Referente. La presidenta de la Junta Mayor de Semana Santa se refirió al Museo de Semana Santa como «un espacio que las cofradías ven como muy propio» que concita la demanda y referencia para dar proyección a la actividad procesional en León.

EL MANDATO

Después de mayo. Diana Belén García se mostró satisfecha por el desempeño en la presidencia de la Junta mayor de Semana Santa, en un mandado que concluye en el mes de mayo. «Aún no tengo decidido si concurriré a la reelección», manifestó sobre la profundidad de una responsabilidad que desempeña desde hace tres años. La presidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa definió la tarea de las cofradías «que va más allá de sacar procesiones».