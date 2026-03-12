«No me abstendré con el PP, si no es con carácter previo»

—¿Qué es lo peor que le podría pasar a esta comunidad en las elecciones del día 15?

— Pues un acuerdo PP-Vox, sinceramente.

—Para que no gobierne Vox lo tiene fácil. Simplemente con abstenerse, si no gana, podría hacer que Vox no entrara en ese gobierno.

—No me gusta jugar a nada con las cartas marcadas. El PP no puede empezar una partida con las cartas marcadas en las que pretende que algunos ejerzamos una falsa responsabilidad cuando él no está dispuesto a ejercerla. El 23 de febrero, nosotros ofrecimos ese acuerdo de que gobernara la lista más votada. Lo hago desde la absoluta coherencia y lo he vuelto a repetir porque yo ya lo hice, y luego me tuve que arrepentir. Yo pensé que ese ejercicio de responsabilidad que algunos tuvimos en el partido iba a ser correspondido con un ejercicio de responsabilidad similar. Cuando alguien pretende jugar con cartas marcadas, cuando quiere siempre la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás, ellos no son de fiar.

—Dice que sería una tragedia que Vox entrara en el gobierno autonómico...

—¿Y a la inversa?

—Esa es una pregunta para Mañueco. Se la hago a usted.

—Yo se lo he preguntado a Mañueco y me ha dado la negativa; no coger públicamente la mano que le ofrezco para intentar tener esas mismas reglas del juego. Yo podré ejercer, y lo he dicho siempre, si no somos los que tenemos una victoria electoral, si no somos las responsables del gobierno, la responsabilidad como partido en una oposición para acordar puntos. Nunca acuerdo de investidura, jamás.

—Antes que le apoye Vox a que usted se abstenga.

—Yo no me voy a abstener jamás con el PP, si no es con carácter previo. Y tendrá un ejercicio de responsabilidad para desarrollar políticas públicas que van en la línea, la más urgente ya le he dicho, presupuesto de despoblación, ley de ordenación del territorio, ley de lucha contra la violencia machista y ahí nos podemos encontrar. Nunca, nunca, nunca acuerdo de investidura.

—¿Le penaliza vender la marca de Sánchez en esta provincia?

—Yo no reniego de mis siglas. Tengo que entender la coyuntura actual, igual que tengo que afrontar la despoblación después de 40 años. Y entendiendo también que lo que se juega en este 15-M no es un plebiscito contra o a favor de Pedro, sino 40 años de desgobierno o de modelo fallido.