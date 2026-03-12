«Vamos a ser la primera fuerza en León estoy convencido»

En León, el PSOE pasó de 6 a 4 procuradores. «Yo le digo abiertamente que en León vamos a ser primera fuerza política. Estoy absolutamente convencido porque a pesar de muchas encuestas, algunas de ellas ya de última hora, nos han sacado todas las anteriores y con mucha cocina, y plantean la situación que plantean no son creíbles. No es verdad que la coyuntura hoy hace que se atomice, que los cortes sean diferentes, que la entrada con una fuerza que parece que puede entrar Vox puede alterar en circunscripciones como Soria, que también tiene un partido más localista, o León, o Por Ávila... Ahí puede generar que los cortes, cuando entra una cuarta fuerza política, puedan alterarse. Pero en los tracks, tanto en León como en Soria, el Partido Socialista va a ser primera fuerza política. Vamos a ver hasta dónde llega el corte de la entrada de Vox y hasta dónde llega la fuerza de la UPL», vaticina Carlos Martínez.