Los economistas advierten de la pérdida de estudiantes en León: casi un 18% en 2025

Durante los últimos meses León ha perdido población inactiva, pero no porque se reduzcan los jubilados y pensionistas, sino porque se acentúa la marcha de jóvenes en edad de estudiar. Así lo advierte el último Observatorio Económico del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (del Ecova), que desvela también un importante aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos leoneses. En cuanto al mercado laboral, destaca el aumento de la tasa de actividad en la provincia, que no la libra de seguir a la cola de número de trabajadores en el ránking nacional; y en consecuencia aumentan los ocupados, pero también la cifra de parados.

En cuanto a la acividad empresarial, se mantiene el número de sociedades y también el escenario de micropymes y negocios sin trabajadores; los autónomos aguantan el tirón a pesar de la continua tendencia a la baja y desaparecen algunas industrias, aunque las que quedan contratan más. El turismo mantiene el tirón, aunque el rural se residente.

El último informe del Ecova, sobre el final del ejercicio de 2025 y las previsiones para el año en curso, insiste en que todo puede cambiar «a muy corto plazo» en un escenario económico marcado por las guerras y la inestabilidad geopolítica, el tiempo que esta se mantenga y las cambiantes decisiones del presidente norteamericano, Donald Trump. Aboga por garantizar el acceso de las empresas a la mano de obra, y exige revisar el gasto público y simplificar la burocracia.

En todo caso uno de los datos más preocupantes de este informe se refiere al retroceso en la población inactiva de la provincia. Un colectivo formado ahora por 193.900 personas, más del 20% del total de Castilla y León, y que en un 65,5% está formado por jubilados y pensionistas. Sin embargo, los economistas alertan sobre la aeleración de pérdida de jóvenes en edad de formación: «Destaca el retroceso del número de estudiantes», un 17,6% menos que la cifra registrada el año anterior.

El informe advierte también sobre el incremento del gasto en la cesta de la compra, eso sin tener en cuenta el efecto que ahora pueda tener la guerra desatada por EE UU e Israel contra Irán. Ya el año pasado en la provincia los principales incrementos de precios se dieron en los alimentos y bebidas no alcohólicas, junto con la vivienda, agua, electricidad, gast y otros combustibles. También en el ocio: subieron especialmente restaurantes, hoteles y bebidas alcohólicas y tabaco.

En el aspecto empresarial el balance entre las que iniciaron su andadura y las que cerraron sus puertas el año pasado deja la cifra prácticamente igual. La provincia tiene 27.811 empresas actividas, de ellas 16.717 son personas físicas. Además, algo mas de 15.000 no tienen asalariados, y otras 11.634 tienen menos de diez trabajadores. Es decir, el 96,1% del tejido productivo local son microempresas.

En el caso de la industria, el año pasado se redujo el número de centros que cotizan en la provincia, un 2,4%, «más intenso» que el autonómico. En cambio aumentó ligeramente la cifra de trabajadores contratados: hasta 22.045. En este ámbito el 91% de ellos cotizan en el Régimen General, y apenas el 9% son autónomos.

El consumo de carburantes, por debajo de la media La situación actual hace interesante conocer la evolución del consumo de productos petroliferos en la provincia. Según el informe de Ecova, en la provincia es un 1,9% inferior a la media autonómica, pero en el último año creció un 4,4% en general, y un 5,5% en el caso de la automoción. Destacable es también el aumento de la presión fiscal. En el último trimestre del año pasado los ingresos tributarios, una vez deducidas las devoluciones, se incrementaron en la provincia un 41,5% respecto al año anterior, hasta los 70 millones de euros. En todo caso los ingresos tributarios por habitante son de 155,9 euros, por debajo de los más de 177 euros de media autonómica.