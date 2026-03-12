El Alvia León-Barcelona se topa hoy con un enganchón de catenaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los viajeros del Alvia León-Barcelona, que cubre el trayecto entre La Coruña y la estación de Sans, entra en bucle con una nueva incidencia; esta vez, por un enganchón en la catenaria en un tramo de vía en la provincia de Burgos, que afecta al tráfico de viajeros entre el País Vasco y Madrid, además de las circulaciones transversales; el enlace entre León y Barcelona, por ejemplo. Se trata de resolver el asunto mediante transbordo, entre la estación de Miranda de Ebro y Burgos, en aquella provincia castellana, para evitar la zona afectada por la avería, que se produjo cuando circulaba en ese punto de la comarca de la Bureba un tren de mercancías de un operador privado. Entre tanto, las composiciones afectadas de los trenes que unen León y Barcelona estaban detenidas en Burgos y Miranda, respectivamente, para volver sobre sus pasos con los viajeros transbordados desde las dos ciudades.