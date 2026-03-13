Aemet prevé nieve en León a 1.200 metros y un descenso térmico este viernes

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la cota en 1.200 metros para un viernes marcado por el descenso térmico prevé para este viernes en la provincia de León una jornada marcada por el aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de precipitaciones débiles a partir de la segunda mitad del día, que comenzarán por el noroeste.

Las lluvias serán inicialmente en forma de nieve por encima de unos 1.800 metros, aunque la cota descenderá hasta situarse en torno a los 1.200 metros al final de la jornada.

El día amanecerá con probables brumas y bancos de niebla en distintos puntos de la provincia, especialmente en zonas de meseta y áreas propensas a la inversión térmica.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores, pero las máximas experimentarán un ligero descenso que será más acusado en el oeste, donde la nubosidad y la entrada de aire más frío tendrán mayor influencia. La previsión incluye también heladas débiles dispersas en áreas de montaña y alguna aislada en la meseta.

El viento soplará flojo a moderado del suroeste durante buena parte del día, para girar al oeste en las horas centrales y acabar entrando del noroeste a últimas horas, coincidiendo con el empeoramiento del tiempo y el descenso de la cota de nieve.

En cuanto a las temperaturas previstas en las principales localidades, León registrará 2 grados de mínima y 13 de máxima; Astorga, 2 y 15; Ponferrada, 4 y 15; y Villablino, 0 y 12.