La balconada del Consistorio Viejo queda inutilizable por su mal estado

La delicada situación de la balconada perteneciente al antiguo Consistorio de la Plaza Mayor la dejará inutilizada para uso público en los próximos meses, de acuerdo al dictamen de los técnicos del Ayuntamiento de León que han desaconsejado su utilización hasta que se acometan las obras de remodelación que se van a llevar a cabo en la plaza.

El conocido como Mirador del Concejo había sido objeto de licitación el pasado verano para la realización de tareas de acondicionamiento con las que paliar el delicado estado que presentaba la estructura, que necesita una profunda remodelación. La elaboración del proyecto tenía un coste presupuestado de 63.000 euros y las obras estaban calculadas en torno a los dos millones. Una vez ejecutada la pavimentación de la plaza en verano del año pasado, la tarea se centra ahora en realizar una restauración integral del antiguo Consistorio cuyo interior deberá adaptarse para compatibilizar su uso con acciones culturales y turísticas. También es voluntad municipal mantener su funcionalidad histórica y permitir que el espacio se adecúe a los talleres formativos en oficios tradicionales y artes plásticas que en él se imparten. Para llevar a cabo esta intervención se proyecta una inversión de 1.246.120 euros, financiados en un 70% por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, ya que ha sido uno de los proyectos seleccionados por el Programa 2% Cultural. En medio de todo este estado de cosas, la celebración el próximo Viernes Santo el día 3 de abril encontrará una pequeña modificación en el acto del Encuentro, que tendrá que desarrollar el pregón previo all momento culmen de la Semana Santa a pie de procesión, sin varias su contenido aunque solamente habrá algún retoque en la estética. Con esta intervención, el Ayuntamiento de León busca resolver las patologías existentes en el inmueble. La construcción de la estructura data del siglo XVII y gracias a esta intervención, se habilitará su preservación en el tiempo, además de que se llevará a cabo su puesta en valor y relevancia dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León al que pertenece. Se trata de rehabilitar una zona de especial tránsito que adorna de forma notable el entramado de la plaza Mayor. Las obras de remodelación de la plaza Mayor ya provocaron modifiaciones también el año pasado en el acto del Encuentro, que tuvo que celebrarse en la plaza de Regla junto a la Catedral, en virtud de la imposibilidad de acabar a tiempo el pavimentado de la zona, que ahora ya luce en perfecto estado. es otro paso más para la rehabilitación total.