La Junta de Gobierno aprueba ayudas de casi tres millones para rehabilitar viviendas en el entorno de León Norte

El Ayuntamiento de León ha destinado cerca de 3 millones a la rehabilitación de viviendas en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) 'León Norte', con el objetivo de impulsar la rehabilitación de edificios y mejorar su eficiencia energética, accesibilidad y condiciones de habitabilidad.

Estas ayudas se reparten entre ocho comunidades de propietarios o comunidades de bienes tras el informe emitido por la dirección técnica de la sociedad municipal Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV), que actúa como entidad colaboradora en la gestión del programa y ha evaluado la documentación presentada por los solicitantes.

Estas ayudas se enmarcan en el programa municipal de rehabilitación urbana impulsado en la zona norte de la ciudad, que incluye barrios como San Mamés, La Inmaculada, Cantamilanos, La Asunción, San Esteban y Las Ventas, con el objetivo de mejorar el estado del parque residencial y favorecer viviendas más eficientes, accesibles y sostenibles.

El programa ERRP 'León Norte' se integra dentro de las políticas públicas de rehabilitación residencial promovidas por el Gobierno de España y las comunidades autónomas con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU, han informado este viernes fuentes municipales.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2026 en el área de empleo, un instrumento destinado a apoyar la actividad económica del municipio, favorecer la consolidación del tejido empresarial y a mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral, especialmente entre la población joven.

El Ayuntamiento ha destacado que el plan contará con una dotación total de 111.800 euros, que se distribuirán en dos líneas estratégicas orientadas tanto al fortalecimiento de las empresas locales como al impulso de la empleabilidad juvenil.

La primera línea estratégica, dotada con 85.000 euros, se destinará a subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para programas de apoyo a la consolidación de empresas. El objetivo es fomentar la continuidad de la actividad de microempresas viables, independientemente de su forma jurídica, mediante ayudas dirigidas a cubrir necesidades de tesorería en proyectos empresariales de reciente creación que generen empleo.

La segunda línea, con una dotación de 26.800 euros, estará dirigida al desarrollo de programas formativos para el fomento del empleo joven, a través de un convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI). Esta iniciativa tiene como finalidad impulsar la activación de jóvenes que actualmente no están ocupados ni integrados en sistemas de educación o formación, facilitando su incorporación al mercado laboral.

Viviendas en La Lastra

Asimismo, este viernes la Junta de Gobierno Local ha aprobado varias licencias de obras con las que se seguirá desarrollando el barrio de La Lastra con la construcción de 128 nuevas viviendas.

En concreto, el Ayuntamiento de León ha autorizado la ejecución de un edificio de 44 viviendas en la calle Los Aluches, otro de 64 en la calle Antonio Vázquez y un tercer inmueble de 20 en la calle Lázaro Cárdenas. Todos los edificios contarán con garajes y trasteros, reforzando la oferta residencial de la ciudad.

Además, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una nueva superficie comercial en la parcela E.2-o, destinada a un establecimiento de alimentación con aparcamientos para clientes; estas actuaciones consolidan el crecimiento de La Lastra como uno de los principales focos de expansión urbana de León.