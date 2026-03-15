Alianza histórica en el municipio leonés de Sariegos para mejorar el acceso a Pobladura

La obra ensanchará el vial de entrada a Pobladura y el puente sobre las vías, además de sumar carril para ciclistas y peatones.pablo

El Ayuntamiento de Sariegos da un paso definitivo en la modernización de sus infraestructuras de comunicación. En una operación a tres bandas que involucra al consistorio, a la Diputación de León y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el municipio acometerá una ambiciosa reforma en la entrada a la localidad de Pobladura del Bernesga.

El objetivo es doble: acabar con el actual «cuello de botella» del puente ferroviario que cruza las vías y garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables mediante la creación de un carril extra para peatones y bicicletas, además de ensanchar la calzada para el tráfico.

La clave del proyecto reside en la actuación sobre el paso superior de la línea ferroviaria León-La Robla. Adif, dentro de su plan de renovación de estructuras vinculado a la operatividad de la Variante de Pajares, ha incluido este punto como prioritario.

Las obras no se limitarán a un simple mantenimiento; se llevará a cabo un ensanchamiento del tablero que permitirá ganar espacio suficiente para los vehículos y, de forma segregada, para el tránsito peatonal y ciclista.

Los trabajos técnicos contemplan el refuerzo de los estribos, la impermeabilización de la estructura y la instalación de nuevas pantallas antivandálicas y sistemas de iluminación Led. Con esta intervención, el viaducto dejará de ser un punto crítico para convertirse en una infraestructura moderna y adaptada al volumen de tráfico actual.

Pero el proyecto no se queda en el puente. El Ayuntamiento de Sariegos, con el apoyo de la Diputación de León, busca dar continuidad al carril bici y peatonal que nace en la nueva rotonda que distribuye el tráfico hacia el pueblo y hacia Carbajal de la Legua desde la denominada carretera de Caboalles.

Esta nueva senda permitirá que vecinos y visitantes puedan desplazarse de forma sostenible y segura desde la CL-623 hasta el casco urbano de Pobladura, integrando mejor las diferentes zonas del municipio. Es una apuesta por la movilidad «blanda» que se suma a las recientes mejoras en esa carretera.

Esta obra supone el segundo gran hito en las comunicaciones de Sariegos sobre el ferrocarril. Hay que remontarse a principios de siglo, hace aproximadamente 24 años (2001-2002), para encontrar el primer gran cambio: la construcción del primer puente que conectó la carretera de Caboalles con el entonces nuevo Ayuntamiento.

Aquel viaducto fue el que permitió «coser» un municipio dividido por las vías y eliminar las esperas en el paso a nivel, permitiendo el crecimiento residencial de las últimas dos décadas.

Ahora, la reforma del acceso a Pobladura completa ese mapa de conectividad, al eliminar las últimas barreras arquitectónicas y de seguridad que penalizaban a esta pedanía.

Desde el equipo de gobierno de Sariegos se destaca que esta actuación es «una demanda histórica» a la que ahora se dará salida. La estrechez del paso actual sobre la vía representaba un riesgo, especialmente para quienes se desplazaban a pie.

Con la nueva configuración, el acceso a Pobladura no solo será más fluido para el tráfico rodado, sino que se convertirá en un entorno amable para el paseo y el deporte, reforzando el atractivo residencial de la zona del Bernesga. La actuación en Pobladura se enmarca en un contrato de 5,9 Me (licitado por 6,5 M€ en junio de 2025) destinado a renovar 20 pasos de la línea León-La Robla y en los planes de mejora de carreteras de la Diputación que completarán las arcas municipales.

A por la siniestralidad cero

El proyecto se apoya en la nueva glorieta de la CL-623 (carretera de Caboalles), que ha costado 350.000 euros y que elimina uno de los cruces más peligrosos del municipio, donde el tráfico oscila entre los 9.500 y 18.000 vehículos diarios. El nuevo carril bici y peatonal dará continuidad a los 8,1 kilómetros que se han abierto desde San Juan de Dios hasta Lorenzana, integrando a Pobladura en la red de movilidad sostenible del área metropolitana. La nueva rotonda de acceso a Pobladura y Carbajal no es solo una solución al tráfico; es el punto de partida de un corredor verde. Con el respaldo de los 5,9 millones de Adif para la línea ferroviaria, Sariegos resuelve el último gran nudo de seguridad vial que le quedaba pendiente.