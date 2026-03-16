Atropellada una estudiante del Instituto de Eras de Renueva a primera hora de la mañana en León

Una estudiante del Instituto de Eras de Renueva ha sido atropellada esta mañana sin consecuencias.

A las 08:18 horas el 112 ha recibido aviso del atropello de un turismo a un peatón en la calle comandante Cortizo con Avda. de Peregrinos, en las proximidades del instituto Eras de Renueva.

Se trataba de una joven de 15 años que está consciente y aparentemente ilesa, aunque ha caído al suelo. Se traslada aviso a Emergencias sanitarias Sacyl que envía un recurso y a la Policía Nacional y Local de León.