Diario de León

La plaga de atropellos sigue, ahora en la plaza de Guzmán de León

Herido un hombre de 53 años, que estaba consciente cuando llegaron las arteria asistencias

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Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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La sangría de los atropellos no tiene límite. El último se ha producido hace breves instantes en la plaza de Guzmán, con un hombre de 53 años, herido, pero consciente.

A las 13:06 horas el 112 recibió aviso de un atropello de un turismo a un peatón en la calle Guzmán El Bueno junto a la plaza. 

Emergencias trasladó aviso a Policía Nacional y Policía Loca de León, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 53 años que está consciente.

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