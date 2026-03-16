La plaga de atropellos sigue, ahora en la plaza de Guzmán de León
Herido un hombre de 53 años, que estaba consciente cuando llegaron las arteria asistencias
La sangría de los atropellos no tiene límite. El último se ha producido hace breves instantes en la plaza de Guzmán, con un hombre de 53 años, herido, pero consciente.
A las 13:06 horas el 112 recibió aviso de un atropello de un turismo a un peatón en la calle Guzmán El Bueno junto a la plaza.
Emergencias trasladó aviso a Policía Nacional y Policía Loca de León, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 53 años que está consciente.