Casi un tercio de los médicos sigue la huelga que borró 2.000 consultas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro convocado en los centros sanitarios por los sindicatos médicos —en una convocatoria a nivel nacional— ha tenido un seguimiento del 26% en León, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 24 por ciento en Atención Hospitalaria (1.084 profesionales en huelga) y del 9 por ciento en Atención Primaria (227 en huelga). Además, según informa la Consejería de Sanidad, se han cancelado un total de 240 intervenciones quirúrgicas, 432 pruebas diagnósticas y 3.810 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad. En concreto, han secundado la huelga un total de 1.311 facultativos de los 7.034 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,3 por ciento, 31 médicos en huelga; Burgos, 25,1 por ciento, 215 en huelga; León, en torno a un 30 por ciento, 330; Palencia, 18 por ciento, 71 médicos; Salamanca, 15,6 por ciento, 197 facultativos; Segovia, 16,8 por ciento, 79; Soria, 24,6 por ciento, 54; Valladolid, 16,2 por ciento, 286 médicos; y Zamora, 11,7 por ciento, 48 médicos en huelga. Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.407 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 490; Burgos, 1.071; León, 1.689; El Bierzo, 266; Palencia, 399; Salamanca, 847; Segovia, 308; Soria, 413; Valladolid Este, 301; Valladolid Oeste, 245; y Zamora, 378.

Los médicos retoman la huelga en marzo, en la segunda semana de paro de este año, con las posiciones cada vez más distancias entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad, que ve motivaciones políticas en una movilización que, lejos caminar a su resolución, está agitando las críticas entre algunas comunidades. La ministra de Sanidad, la comunista Mónica García, desprecia «algunas de las motivaciones» que mantienen la huelga de médicos que cree «tienen que ver con motivaciones políticas» más que con reivindicaciones profesionales del ámbito. Las seis organizaciones convocantes seguirán con la movilización.