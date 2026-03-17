Una joven de 20 años herida en un choque en la N-621 a su paso por Villaquilambre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Villaquilambre (León) ha obligado a intervenir a primera hora de esta mañana a los servicios de emergencia del 1-1-2. El incidente se ha registrado a las 8.05 horas, cuando una llamada alertaba de un choque entre dos vehículos en la carretera N-621, concretamente en la rotonda de acceso a las urbanizaciones de Villarrodrigo de las Regueras.

Como consecuencia del impacto, una mujer de unos 20 años de edad ha precisado asistencia sanitaria al manifestar un fuerte dolor cervical. Tras recibir el aviso, se ha dado traslado inmediato a la Policía Local de Villaquilambre y a la Guardia Civil de Tráfico de León, que se han desplazado hasta el lugar.