Un motorista de 17 años, herido en la calle leonesa de Demetrio Monteserín

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Un motorista de 17 años resultó herido anoche en Demetrio Monteserín, tras chocar con un coche en la esquina de Rey Emperador. Los hechos ocurrieron a las 22.08 horas.

El Servicio de Emergencias 112 trasladó aviso a Policía Local y Nacional, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió recursos al lugar.

Las heridas del piloto no revestían especial gravedad, pese a lo cual recibió asistencia sanitaria.