Un motorista de 17 años, herido en la calle leonesa de Demetrio Monteserín
Se estrelló contra un turismo en la esquina de Rey Emperador
Un motorista de 17 años resultó herido anoche en Demetrio Monteserín, tras chocar con un coche en la esquina de Rey Emperador. Los hechos ocurrieron a las 22.08 horas.
El Servicio de Emergencias 112 trasladó aviso a Policía Local y Nacional, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió recursos al lugar.
Las heridas del piloto no revestían especial gravedad, pese a lo cual recibió asistencia sanitaria.