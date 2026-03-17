Diario de León

Un motorista de 17 años, herido en la calle leonesa de Demetrio Monteserín

Se estrelló contra un turismo en la esquina de Rey Emperador

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Un motorista de 17 años resultó herido anoche en Demetrio Monteserín, tras chocar con un coche en la esquina de Rey Emperador. Los hechos ocurrieron a las 22.08 horas.

El Servicio de Emergencias 112 trasladó aviso a Policía Local y Nacional, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió recursos al lugar.

Las heridas del piloto no revestían especial gravedad, pese a lo cual recibió asistencia sanitaria.

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