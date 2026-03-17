Asaltan el salón de juegos de León Plaza y se llevan 34.000 euros

Un grupo organizado asaltó anoche las instalaciones de León Plaza y se llevó 34.000 euros del salón de juegos del centro comercial, en un asalto rápido, previsiblemente organizado y en el que los delincuentes se han apropiado de un botín de 34.000 euros procedentes del salón de juegos.

Los hechos se han producido la pasada madrugada. Una vez que se habían cerrado al público las instalaciones, se produjo el ataque al salón, en una maniobra que previsiblemente estaba organizada bajo el conocimiento de que existía dinero en metálico en el salón de juegos.

La Policía Local inició la investigación, que pasará seguramente a manos del Cuerpo Nacional de Policía a través de la Brigada de Policía Judicial.

Por el momento, no han trascendido detalles respecto a la intervención que se ha llevado a cabo. Sí que se han examinado las cámaras de seguridad del recinto, que han aportado las primeras revelaciones.

La investigación se lleva a cabo en la mayor de las discreciones, para no interferir en el desarrollo de las actividades del resto de negocios existentes en la superficie comercial.

El salón de juegos ofrece actividades diversas en su versión más actual, vivir el deporte en pantalla gigante, hacer las mejores apuestas y disfrutar de los múltiples eventos que ofrece, tales como conciertos y monólogos. Toda esta amplia oferta se ve complementada por un servicio de restauración personalizado.