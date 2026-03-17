El PP de León reprocha al alcalde de desaproveche la “oportunidad histórica” del Año Gaudí “por desidia e indolencia”

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El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, acusó hoy al equipo de Gobierno municipal y específicamente al alcalde, José Antonio Diez, de desaprovechar la “por desidia e indolencia” la “oportunidad histórica” que supone la celebración del Año Gaudí con motivo del centenario de la muerte del arquitecto catalán que diseño Casa Botines.

Frente a las acciones promovidas por las otras ciudades vinculada a Antonio Gaudí en este centenario, el PP reprocha que en León existe “la más absoluta nada por parte de un alcalde ensimismado” que tiene frente a su despacho una de las tres obras que realizó el arquitecto fuera de Cataluña. La celebración, dijo Fernández, debería aprovecharse para atraer visitantes y organizar congresos y eventos internacionales vinculados al arquitecto Gaudí, a la arquitectura en general y otros actos “que vienen de manera arrastrados por asistentes o atraídos por estas importantes obras arquitectónicas”.

“Ha sido incapaz de preparar ni un solo acto a la altura del evento y de la conmemoración que estamos celebrando y la verdad es que es bastante doliente”, remarcó y reclamó “que el alcalde y su concejala de cultura se pongan las pilas cuanto antes y que de manera urgente trabajen en un programa cultural a la altura de la efeméride para que León se pueda beneficiar de ello”.