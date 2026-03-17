El PP de León reprocha al alcalde de desaproveche la “oportunidad histórica” del Año Gaudí “por desidia e indolencia”
Reclaman un programa cultural “a la altura de la efeméride”
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, acusó hoy al equipo de Gobierno municipal y específicamente al alcalde, José Antonio Diez, de desaprovechar la “por desidia e indolencia” la “oportunidad histórica” que supone la celebración del Año Gaudí con motivo del centenario de la muerte del arquitecto catalán que diseño Casa Botines.
Frente a las acciones promovidas por las otras ciudades vinculada a Antonio Gaudí en este centenario, el PP reprocha que en León existe “la más absoluta nada por parte de un alcalde ensimismado” que tiene frente a su despacho una de las tres obras que realizó el arquitecto fuera de Cataluña. La celebración, dijo Fernández, debería aprovecharse para atraer visitantes y organizar congresos y eventos internacionales vinculados al arquitecto Gaudí, a la arquitectura en general y otros actos “que vienen de manera arrastrados por asistentes o atraídos por estas importantes obras arquitectónicas”.
“Ha sido incapaz de preparar ni un solo acto a la altura del evento y de la conmemoración que estamos celebrando y la verdad es que es bastante doliente”, remarcó y reclamó “que el alcalde y su concejala de cultura se pongan las pilas cuanto antes y que de manera urgente trabajen en un programa cultural a la altura de la efeméride para que León se pueda beneficiar de ello”.