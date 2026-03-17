Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo propone destinar los 550.700 euros procedentes de los Fondos de Cooperación Local de la Junta a diferentes actuaciones destinadas a mejorar os servicios públicos y modernizar infraestructuras del municipio que, en muchos caso presentan un elevado grado de desgaste tras años de uso.

El equipo de gobierno de UPL ha priorizado aquellas intervenciones que responden a necesidades urgentes detectadas en el día a día del

municipio, especialmente en ámbitos como la limpieza, la seguridad vial o el mobiliario urbano.

Una de las actuaciones más destacadas será la renovación de más de 110 contenedores de residuos, por un modelo nuevo, para lo que se destinarán 165.000 euros. Esta intervención permitirá dar el primer paso hacia la renovación progresiva de todo el parque municipal de contenedores, muchos de los cuales se encuentran actualmente obsoletos o presentan desperfectos derivados de años de uso.

Los nuevos contenedores contarán con mayor capacidad, carecerán de pedal —lo que reduce las necesidades de mantenimiento — y tendrán un menor impacto visual, contribuyendo también a mejorar la imagen urbana. Esta medida se une a la adquisición de un nuevo camión de recogida de residuos y a la próxima llegada de un punto limpio móvil que facilitará el reciclaje en distintos barrios.

El concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Calvo, ha señalado que "sabemos que el estado de muchos contenedores es una de las cuestiones que más preocupa a los vecinos. Con esta inversión damos un primer paso para renovar un parque que llevaba años necesitando una actualización y nuestra intención es que, a lo largo de este año, podamos contar también con una partida de fondos municipales para seguir ampliando la compra de nuevos contenedores y continuar modernizando el servicio".

Pasos iluminados en zonas con mucho tráfico

Otra de las inversiones de mayor alcance será la instalación de un

sistema de iluminación led específica en pasos de peatones, para lo que se destinarán 182.000 euros. El objetivo es mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial, especialmente en horarios nocturnos o en condiciones de baja visibilidad.

Los nuevos sistemas se ubicarán en puntos estratégicos del municipio con mayor intensidad de tráfico, concretamente en la calle Heriberto Ampudia, la avenida Párroco Pablo Díez y la avenida de la Constitución.

La elección de estas ubicaciones responde a un informe elaborado por la Policía Local y a los datos de siniestralidad registrados, además de a las reclamaciones trasladadas por la ciudadanía.

Asimismo, la instalación de iluminación en los pasos de peatones ha sido una propuesta planteada por otros grupos municipales, que el equipo de gobierno ha valorado positivamente y ha decidido incorporar al considerar que se trata de una medida muy beneficiosa para la seguridad de peatones y conductores.

En este sentido, el concejal ha recordado que la calle Heriberto Ampudia también será objeto de trabajos de asfaltado a lo largo de este año, lo que permitirá mejorar de forma integral esta vía.

Otra de las partidas de los Fondos de Cooperación Local permitirá

sustituir diez marquesinas de autobús que presentan un importante

deterioro tras años de uso. Las nuevas se instalarán en Trobajo del

Camino, Pinilla, el entorno del CRE, San Andrés del Rabanedo,

Villabalter y Ferral de Bernesga, mejorando así las condiciones de

espera de los usuarios del transporte público.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Castilla y León la instalación de otras cinco nuevas marquesinas inteligentes, con el objetivo de continuar renovando y ampliando los tótems existentes en distintos puntos del municipio.

Por último, parte de la inversión se destinará a reducir el consumo

energético del Ayuntamiento mediante la instalación de un sistema más eficiente en el edificio principal consistorial, uno de los que mayor gasto energético genera. Esta actuación se reforzará con la colocación de placas solares, lo que permitirá avanzar hacia un modelo de gestión energética más sostenible.

Desde el Consistorio se recuerda que los Fondos de Cooperación Local cuentan con limitaciones en cuanto a su destino, por lo que no pueden emplearse en otros equipamientos como colegios o consultorios médicos.

El concejal de Medio Ambiente y Urbanismo ha destacado que “todas estas actuaciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la mejora progresiva del municipio, estamos hablando de actuaciones muy necesarias en San Andrés del Rabanedo. Los contenedores, o las marquesinas llevaban años necesitando una renovación y estos fondos nos permiten actuar en cuestiones que afectan directamente al día a día de los vecinos", ha explicado.