La «intransigencia» de Mónica García condena a aplazar 8.000 consultas

Los médicos leoneses se manifestaron por las calles de León contra el Estatuto Marco.ical

León afronta el ecuador de su segunda semana de paros médicos contra la «intransigencia» de la ministra Mónica García con una factura asistencial que se traduce en demora acumulada. Y aunque Sacyl desde la autonomía ha ampliado el cupo de peonadas por la tarde para intentar compensar los efectos de la huelga a los pacientes, los cálculos internos indican que por cada jornada de huelga de 24 horas, el sistema necesita veinte días adicionales de actividad ordinaria para absorber el retraso generado en consultas externas y cirugías.

De hecho se espera cerrar estos cinco días de paro con más de 8.000 consultas en los centros de salud aplazadas. Los médicos leoneses se manifestaron este martes por las calles de la ciudad para denunciar que se encuentran «completamente desbordados» como consecuencia de «una sobrecarga asistencial que es inasumible». El delegado provincial de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, Óscar Cordero, explicó que la protesta nacional a la que se suma León fue secundada por el 26,8% de los facultativos de León (339) y busca reivindicar un estatuto propio para la profesión médica, al considerar que la norma actual, el Estatuto Marco, «recoge una serie de condiciones que no permiten prestar una atención sanitaria de calidad y que no comprometa la seguridad del paciente».

Asegura que el Estatuto Marco marca unas condiciones laborales que obliga a los médicos «a trabajar jornadas semanales que pueden llegar hasta 90 horas por sumar horas extraordinarias». Y recordó que «cualquier empleado, de acuerdo con el estatuto de los trabajadores, no debería hacer más de 80 horas fuera de su jornada ordinaria al año y nosotros podemos llegar a 1.500». MUD es una organización que, según detalló, aglutina a un grupo «transversal» de médicos de atención primaria, del ámbito hospitalario, cirujanos y «toda clase de facultativos tanto del área de salud de León como del Bierzo». Tras varias jornadas de huelga, Cordero lamentó que, por el momento, el Ministerio de Sanidad «mantiene su negativa a sentarse a negociar y hablar», por lo que «mientras siga así», los médicos seguirán «reivindicando y protestando» por una situación que «repercute al paciente y a toda la sociedad».

Semáforo para las citas

🔴Demoras de 15 días: José Aguado. Las citas se resienten, con pediatría desbordada.

Eras. La ausencia de tres de cada diez facultativos resiente las agendas.

Hospital El Bierzo. La falta estructural de especialistas se agrava con la huelga; oncología y radiología operan bajo mínimos estrictos.

🟡Demoras de 7 a 10 días: La Palomera. Las consultas no urgentes se están reprogramando.

Condesa. Las especialidades sufren el «efecto dominó» de las cancelaciones en el Hospital de León.

Trobajo. Alta presión asistencial con esperas telefónicas saturadas.

🟢Servicios Garantizados: Urgencias. Prioriza el triaje de gravedad inmediata.

Diálisis y Oncología Radioterápica. Los tratamientos están blindados para estos pacientes.

Zonas Rurales Básicas. La atención se mantiene pero con menos trámites burocráticos o revisiones rutinarias.