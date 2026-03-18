La Semana Santa ya aporrea la puerta en el acceso por Dámaso Merino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los técnicos municipales, especialmente de los servicios de arquitectura, «tienen reiterados informes sobre la situación de la casona de Dámaso Merino», el edificio que colapsó por segunda vez. Esa infomación se traslada a los propietarios para que realicen diversas actuaciones, que en ocasiones se hacen o no se hacen», pero «evidentemente no se puede permitir, bajo ningún concepto, es que ningún edificio pueda poner en riesgo a las personas». Esta es la versión del Ayuntamiento de León sobre el derribo y la retirada de escombros. Ayer entraron ya técnicos y maquinaria para asegurar la retirada en un inmueble «con un nivel muy alto de protección». La Semana Santa llama a la puerta.