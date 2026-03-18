La hora bruja que convierte a Ordoño en la vía del cartón de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuando cae la noche y cierran la multitud de tiendas que se reparten de principio a fin de la avenida de Ordoño, llega la hora bruja que convierte a gran artería comercial en la vía del cartón.

Los establecimientos, tras reponer sus estantes para la apertura del día siguiente, sacan los embalajes que esperan a apoyados en farolas y fachadas a que el camión pase a recogerlas.

En ese tiempo, Ordoño, que es también una calle para el paseo, los viandantes esquivan los cartones.