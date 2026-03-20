El alcalde de León se salta el aviso de irregularidad para aprobar de urgencia 9,4 M€ para asfaltado y mantenimiento de la ciudad

No tenía presupuesto para las necesidades del asfaltado y del mantenimiento de los colegios, los edificios municipales y las instalaciones deportivas. Había agotado los recursos, pero por encima del informe de Intervención que avisa de “irregularidades” por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el gobierno de José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León aprobó este viernes una modificación de créditos de 9.371.060,81 euros con cargo al remanente de tesorería.

En solitario, frente a la abstención de PP y UPL y el voto en contra de Vox, el PSOE aprovechó las vacaciones del interventor para saltarse la advertencia expuesta en el documento, donde se recalca que este “aumento del gasto” se da “sin contrapartida desde el punto de vista de los ingresos” (Avance).