El absentismo laboral se sitúa en León en un 7,5% por ciento con 11.800 trabajadores diarios que no acuden a su puesto de trabajo

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El absentismo laboral se sitúa en un 7,5 por ciento en la provincia de León, donde cada día hay unos 11.800 trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo, lo que supone más de 19 millones de horas de trabajo perdidas y un coste superior a los 125 millones de euros anuales.

Así lo detalló hoy el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, antes del inicio de la jornada ‘Absentismo 2026: qué puede y qué no puede hacer la empresa’, organizada en colaboración con Casadeley y Caja Rural, donde se mostró convencido de la importancia de que “administraciones, empresas y trabajadores” caminen de la mano ante un problema que “afecta la productividad, a las plantillas y a los propios trabajadores”.

Vallejo cifró en 75,96 días la media de la baja laboral en León, una cifra “muy por encima de la baja laboral que hay en España, que está en 42,92”, lo que requiere que “se busquen soluciones en todos los ámbitos”, ya que “el absentismo influye en la productividad y en el propio bienestar de las empresas”, ya que “cuando faltan trabajadores se trastoca toda la organización”, lo que “afecta a la productividad, pero también al desarrollo y al bienestar de los propios trabajadores”.

Por este motivo, el presidente de Fele consideró necesario que se afronte el problema “de una forma urgente, rápida y productiva” y, para ello, la jornada celebrada hoy busca “asesorar a las empresas y acompañarlas para resolver todas sus dudas legales, jurídicas o laborales” y “trarar herramientas dentro del Consejo de Prevención de Riesgos Laborales en las que están todas las personas que están al frente de recursos humanos de las empresas de Fele”.

Durante el encuentro también se puso el foco en factores estructurales que influyen en el absentismo en la provincia, como el envejecimiento de la población, la reducción de la población activa o las limitaciones del sistema sanitario, que en muchos casos alargan los procesos de recuperación.

Ante este contexto, Fele reiteró la necesidad de abordar este reto desde una perspectiva integral, apostando por reforzar la colaboración público-privada, impulsar la prevención en las empresas y fomentar el Diálogo Social.

Dado que esta problemática que no solo afecta a la empresa sino también a los propios trabajadores, que se ven obligados a asumir mayor carga de trabajo, el presidente de Fele aprovechó la ocasión para anunciar el lanzamiento de una próxima campaña de concienciación dirigida a empresas y empleados para sensibilizar sobre el impacto económico, organizativo y social del absentismo.