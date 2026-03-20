Comienza una nueva temporada de proyecciones en la Catedral de León con la Semana Santa como protagonista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vuelven las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León y lo hacen con su versión dedicada a la Semana Santa, una adaptación del espectáculo ‘Una historia narrada en piedra’ dedicada a la Pasión leonesa. Este sábado a las 22:00 horas la luz y el color vuelve al pórtico occidental de la Pulchra Leonina para relatar la historia del templo, emblema de León.

Las proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral de León son un espectáculo de luz y sonido llevado a cabo a través de la técnica del video mapping. El pórtico cobra vida y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo gótico que hoy conocemos. Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos. Entre otros atractivos, la proyección devuelve a la fachada occidental la policromía gótica original que el tiempo borró, tomando como referencia directa los pigmentos conservados en la emblemática portada de la Virgen del Dado.

Tras esta primera proyección de la temporada, las siguientes serán los sábados día 28 de marzo y los sábados 11, 18 y 25 de abril.